Posle poraza od Finske selektor Srbije, Svetislav Pešić, je na konferenciji za medije rekao da nije pričao sa igračima (sve to se dešavalo 20 minuta po završetku utakmice), a istu scenu smo ekskluzivno snimili i prilikom ulaska igrača i selektora u autobus.

Pešić je prošao pored Jokića, Milutinova i ostalih – bez reči. Uputio se na prva vrata i zauzeo svoje mesto.

Pesić zaobilazi Jokića bez reči Izvor: Kurir

Jasno je da su „vruće glave“ posle mečeva i teških poraza, pa nije ovo neko veliko iznenađenje. Jokić je malo drugačiji po ovom pitanju, pa je on i dalje objašnjavao saigračima šta nije valjalo i neke detalje zbog čega je ishod bio takav.

Pešić je tu pričao ostavio za kasnije...

Ova generacija zaslužila je krunu na kraju jednog reprezentativnog ciklusa. Nažalost, nisu je stavili, ali za borbu i odnos prema državnom dresu zaslužuju pohvale. Kada se podvuče crta – uradili su mnogo dobrih i velikih stvari za srpsku košarku u protekloj deceniji.

Falilo je to toliko čekano zlato, ali za to je bilo potrebno da se slože sve kockice, što ovog puta nije bio slučaj.

