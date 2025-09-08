Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Nismo čuli ni slovo od Nikole Jokića tokom ove reprezentativne akcije. Razlog: ne želi i ne voli da priča za medije. Mada, on bi to pričao zbog navijača i svih koji ga vole, a ne zbog medija, ali...

Sigurni smo da su mnogi u prošlosti ukazali Jokiću na to, međutim, on ima neka drugačija razmišljanja i to je to. E, sad negde to može da prođe, negde ne. U Americi su stvari potpuno jasne.

Odbijanje razgovora za medije donosi paprenu kaznu jer se smatra kršenjem ugovora. Konferencije i medijske aktivnosti su obavezne i tamo Jokić nema izbora.

Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sa druge strane, FIBA nema takva pravila i potpuno je moguće da igrač ne priča tokom nekog velikog takmičenja. Sve je stvar nacionalnih saveza i samih košarkaša.

Jokić priča na parketu – rečenica je koju smo često čuli i koja je potpuno tačna. Ali, priča i na klupi, savetuje saigrače, ima toliko toga da kaže i da ukaže. Bilo bi zadovoljstvo da se čuju stavovi i razmišljanja čoveka koji je „prešao igricu“ zvanu košarka.

Ipak, njega to ne zanima. Za komentar učešća na Eurobasketu moraćemo da sačekamo Nikolin povrtak u Ameriku i pitanja novinara iz Denvera.

