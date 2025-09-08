Slušaj vest

Mnogo je navijača sa sličnom sudbinom. Žrtvovali su svoja leta, godišnje odmore i pozamašne svote novca ne bi li čitavo Evropsko prvenstvo proveli u Rigi i bodrili reprezentaciju Srbije.

Nažalost, činili su to do osmine finala kada je naš tim eliminisan od Finske. Velika većina njih ostala je u Rigi gde će iskoristiti svoje ulaznice do kraja, dok su neki uspeli da ih prodaju drugim zainteresovanim navijačima i vrate se kući ili uopšte nisu ni kretali put Letonije.

Čovek bez kog ne može da prođe nijedno okupljanje i čovek koji je pokretačka snaga navijačke baze srpske reprezentacije je Marko iz Novog Sada, neko s kim smo svi mogli da se poistovetimo posle poraza od Finske.

"Mislim da smo svi u tom trenutku na neki način bili ja. Emocije su tu da se pokazuju. Naša strast prema košarci, u Srbiji, je velika. Svaka čast momcima na trudu, na borbi, na treniranju. Svaka čast našim navijačima koji su prevalili kilometre i kilometre da bi bili uz našu reprezentaciju", počeo je Marko za "Sportske".

On je bio jedan od onih koji su ispratili naš tim nazad u domovinu.

"Boli. Došli smo da uzmemo zlato, idemo kući posle osmine finala. Opet nam ovo pokazuje koliko se moramo boriti za našu košarku, da ne bi spala na neke niske grane i koliko bismo svi trebali da uložimo na neki način koliko možemo da vratimo toj košarci koja nam je toliko lepih stvari donela kroz naše živote. Pratim košarku od 1995, a od 2015. imam ne znam ni sam koliko Prvenstava. Želim ovim putem da pozdravim sve naše navijače i da svim našim ljudima kažem da podrže košarku, naš nacionalni tim, ko god da bude novi selektor, igrači i sve. I da ih pozovem da nam se pridruže u našem Udruženju formiranom pre dve godine - Zemlja košarke i da podrže našu akciju: "Lopta je u OŠ za novi KOŠ". Videćete na društvenim mrežama šta radimo i koliko se trudimo", kazao je Marko.

Kurir sport / Sportske.net