Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je debakl na ovogodišnjem Eurobasketu porazom u osmini finala od selekcije Finske - 92:86.

Iako su naši momci prema oceni svih eminentnih košarkških radnika širom sveta, ali i kod nas pre svega, bili prvi favoriti za osvajanje zlatne medaljue na Eurobasketu, srpski reprezentativci su na kraju neslavno završili takmičenje u nokaut fazi turnira.

Kao što je naš portal već preneo, selektor Svetislav Pešić neće ostati na kormilu srpske selekcije, pošto mu ističe ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije (KSS) koji je produžio u jesen 2024. godine.

U javnosti se već traži ime novog selektora Srbije, jer kvalifikacioni mečevi za Mundobaslet 2027. godine startuje već u novembru ove godine. Kako je preneo"Sport klub", KSS je već kontaktirao Dušana Alimpijevića!

Dušan Alimpijević prvi pik za klupu Srbije?

Počelo je licitiranje s kandidatima koji bi mogli da zamene Svetislava Pešića na kormilu Srbije, a sve ozbiljnije se pominje da će to biti Dušan Alimpijević (38).

Mladi i perspektivni trener trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče. Iako ima tek 38 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

Rani trenerski rad

2008–2011: Pomoćnik trenera u KK Novi Sad (kasnije prešao u Vojvodinu)

2011–2013: Pomoćnik u Vojvodini

2013–2015: Prvi trener Vojvodine

2015–2017: Trener Spartaka iz Subotice, doveo ih do finalnog turnira nacionalnog kupa posle 21 godine.

FMP i Crvena zvezda

April 2017: Postaje trener seniorske ekipe FMP Železnik

Jul 2017: Postavljen za trenera Crvene zvezde - u maju 2018. godine napušta klub.

Kratki angažman u Rusiji i povratak u Evropu

Novembar 2018 – januar 2019: Kratko radi u ruskom Avtodoru iz Saratova

Bursaspor i uspeh u Evrokupu

24. novembar 2020: Postaje trener turskog Bursaspora.

April 2021: Produžava ugovor na tri godine

Sezona 2021/22: Osvojio prestižnu titulu Evrokup trenera godine, dovodeći Bursaspor do finala – iznenadivši čak i Partizan i Cedevita Olimpiju.

Odlazak u Ameriku, a zatim sledi povratak u Evropu i posao u Bešiktašu

Jul 2022: Pridružuje se stručnom timu San Antonio Spursa na letnjoj NBA ligi.

29. jun 2023: Preuzima klupu turskog Beşiktaşa

Sezona 2023/24: Osvojio 3. mesto u turskoj Super ligi

Sezona 2024/25: Poražen od Fenerbahčea sa 3:1 u finalu plej-ofa Turske lige.

