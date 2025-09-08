Slušaj vest

Košarkaši Nemačke na impresivan način plasirali su se u četvrtfinale Eurobasketa u Rigi.

Nakon svih pet pobeda u grupnoj fazi u Tampereu, Nemci su ubedljivo savladali Portugal u u osmini finala i izborili plasman među osam najboljih..

Osmina finala donela je ogromnu senzaciju i nažalost eliminaciju Srbije od Finske rezultatom 86:92.

Johanes Timan košarkaš Nemačke osvrnuo se na taj meč.

"Naravno da je iznenađenje što su pobedili Srbiju, ali očekivao sam neizvesnu utakmicu jer imaju dosta talenta. Igrali su srcem i agresivno", izjavio je Nemac.

Veliko iznenađenje priredila je i Gruzija koja je eliminisala Francusku.

"Smatram da smo među favoritima i da imamo snagu, ali se ne bavimo time. Hoćemo da igramo našu igru", dodao je Timan.

Nemačku u četvrtfinalu čeka duel sa Slovenijom u sredu od 20 časova.