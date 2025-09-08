Slušaj vest

Vest da je Svetislav Pešić smenjen sa mesta selektora Srbije odjkenula je u srpskim medijima, ali se u međuvremenu pojavila nova informacija

KSS se još nije oglašavao o njegovom eventualnom produžetku, a sada se oglasio i demantovao glasine.

Jednostavno, oni su samo poručili da vest o smeni nije tačna! Tim povodom KSS je izdao saopštenje:

Saopštenje prenosimo u celosti i bez korekcija:

- Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da su informacije koje su se pojavile u pojedinim medijima, a koje se odnose na razrešenje Svetislava Pešića sa mesta selektora muške seniorske reprezentacije Srbije – netačne.

Svetislav Pešić ima ugovor sa KSS do 30. septembra. Rukovodstvo Košarkaškog saveza Srbije razgovaraće narednih dana sa selektorom, analizirati rezultat sa Evropskog prvenstva i doneti odluku koja je u interesu srpske košarke i našeg nacionalnog tima.

KSS stoji iza selektora Pešića koji je doneo poslednje dve zlatne medalje naše repezentacije, predvodio Srbiju do odličja na prethodna dva takmičenja i vratio kult reprezentacije i veru navijača.

Košarkaški savez Srbije apeluje na sve medije da informacije u vezi sa radom Saveza i reprezentacije pre objavljivanja provere kod zvaničnih izvora, kako bi se izbegle dezinformacije koje mogu da nanesu štetu srpskoj košarci.

KSS će i ubuduće blagovremeno i transparentno obaveštavati javnost o svim relevantnim odlukama i aktivnostima - navodi se u saopštenju!

