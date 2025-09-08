Slušaj vest

Legenda srpske i jugoslovenske košarke i bivši selektor naše zemlje Aleksandar Saša Đorđević, dobio je ponudu da ponovo sedne na klupu reprezentacije.

Italijani su neslavno u osmini finala Eurobasketa eliminisani od Slovenije, a selektor "azura" Đanmarko Poceko podneo je ostavku na tu funskciju.

12 RATNIKA: Saša Đorđević saopštio konačan spisak košarkaša za Evrobasket Foto: Marina Lopičić

U italijanskom savezu rešenje vide upravo u bivšem strategu Srbije, koji je već kontaktiran, preneli su mediji sa Apenina.

Sale Đorđević je u igračkoj karijeri proveo dosta godina u Italiji igrajući za Olimpiju iz Milana, Fortitudo Bolonju, te Skavolini, dok je kao trener radio u Olimpiji, Benetonu i Virtusu iz Bolonje. Takođe, on je bio i selektor Srbije s kojom ima tri srebrne medalje.

Radio je i kao selektor Kine.

