Legenda srpske i jugoslovenske košarke i bivši selektor naše zemlje Aleksandar Saša Đorđević, dobio je ponudu da ponovo sedne na klupu reprezentacije.

Italijani su neslavno u osmini finala Eurobasketa eliminisani od Slovenije, a selektor "azura" Đanmarko Poceko podneo je ostavku na tu funskciju.

U italijanskom savezu rešenje vide upravo u bivšem strategu Srbije, koji je već kontaktiran, preneli su mediji sa Apenina.

Sale Đorđević je u igračkoj karijeri proveo dosta godina u Italiji igrajući za Olimpiju iz Milana, Fortitudo Bolonju, te Skavolini, dok je kao trener radio u Olimpiji, Benetonu i Virtusu iz Bolonje. Takođe, on je bio i selektor Srbije s kojom ima tri srebrne medalje.

Radio je i kao selektor Kine.

