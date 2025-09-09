Slušaj vest

Reprezentativac Litvanije, Jonas Valančijunas, puca od samopouzdanja pred okršaj sa Grčkom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva.

Nakon trijumfa nad Letonijom, Litvanci su imali dva dana da se pripreme za duel sa sjajnim Grcima, koje predvodi jedan od najdominantnijih igrača na planeti - Janis Adetokumbo.

"Oni su dobar tim sa oružjem u napadu, posebno u šutu spolja. Imaju Giannisa, koji je veoma snažan individualno, tako da moramo da odradimo dobar posao. Spremni smo, imamo plan igre i sutra ćemo ga pokazati", rekao je Valančijunas.

Novi saigrač Nikole Jokića u Denver Nagetsima rekao je da imaju plan kako da zaustave Adetokumba, ali nije želeo da ulazi u detalje.

"Neću vam reći. To je plan igre. Svaki tim ima svoj stil igre, a imamo i mi naš. Izaći ćemo na teren i koristiti svoje snage", kaže Valančijunas.

Istakao je da Grčka ima ogromno iskustvo.

"Imaju puno iskustva i igrače koji znaju kako se igraju ovakve utakmice, tako da moramo izbegavati greške, eliminisati lake poene i odraditi dobar posao i u odbrani i u napadu", kaže Jonas.

Meč Litvanija - Grčka na programu je večersa od 20 časova.

