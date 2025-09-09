Slušaj vest

Delegacija Nemačke nije zadovoljna hotelom koji su organizatori Eurobasketa obezbedili za njihov tim.

Nemački "Bild" otkriva da su se Nemci žalili da je lokacija nepovoljna, sobe premale, a hrana neadekvatna za profesionalne sportiste.

Igrači su morali da koriste trotinete kako bi stigli do Starog grada, dok su uoči utakmice osmine finala protiv Portugala radovi na putu dodatno otežali njihov dolazak u dvoranu.

Slične primedbe navodno su imali i Finci i Litvanci.

FIBA je nakon žalbi odmah poslala svoje inspektore da provere uslove u hotelu i nakon toga je hrana poboljšana.

Selidba u drugi hotel koštala bi ih više od 120 hiljada evra, pa su Nemci odlučili da ostanu na istoj lokaciji.

Kurir sport/Basketballsphere

