Dosadašnji tokEurobasketaobeležile su iznenađujuće eliminacije Srbije i Francuske, odlične partije Gruzije koju sa klupe predvodi Aleksandar Džikić, ali i nestvarni Luka Dončić koji na leđima nosi selekciju Slovenije.

Dončić je dokazao sa kojim emocijama igra za reprezentaciju, ali i pored toga što nastupa za Sloveniju, Luka i njegova porodica nikada nisu krili svoje srpsko poreklo.

Štaviše, Dončića i dan danas ima na Kosovu, a Luka je u Sloveniji rođen zato što je njegov deda Srbobran Dončić iz sela Biča kod Kline otišao zbog posla u tu zemlju.

Njegov rođeni brat Stojan, Lukin deda-stric sada jedini čuva ime Dončića u rodnom selu. Jednom prilikom dao je ispovest za RTS gde se dotakao brojnih zanimljivih tema.

- Mi smo Dončići sad u zadnje vreme poznati po tome, po Luki koji je sportista. Mada imamo mi još sportista u ovom selu koji su profesionalci. Luka je odavde, u ovoj kući je rođen njegov deda Srbobran. Moj rođeni brat. On je tada što ono kažu trbuhom za kruhom otišao za Sloveniju i tamo se zaposlio na carini. Inače je on završio Višu pedagošku. Tamo je počeo da radi na carini i da živi - rekao je Stojan Dončić za RTS koji je svojovremeno otišao na Kosovo i tamo pričao sa njim.

- Pre 1999. bilo je negde oko 80 Dončića, a ukupno je selo imalo 130-140 porodica. Dončići su autohtoni. Nemamo neki pisani trag, ali tu negde od krstaških ratova pa nadalje - dodao je Stojan Dončić, pa otkrio kako je Luka dolazio na Kosovo kada je bio mali.

- Bio je, da kako da ne. Mali dok je bio, vrlo mali bio je tu. Posle nisu dolazili. Evo taj koš na kapiji prvi, to je zbog njega napravljeno. Ja sam pravio, lično. Na njemu je prve košarkaške korake napravio Luka.

Kakva demokratija, kad ne može da dođe...

Dodao je i kako nema nameru da umre dok Luka bar još jednom ne dođe i ne šutne na taj koš.

- To sam rekao, ali ne verujem da će da se obistini... Teško. Znate on je jedno vreme imao zabranu. Jedno vreme je bila priča da on dođe ovde, da poseti, međutim ja sam dao tu izjavu. Menadžeri njegovi stopirali su kad sam pričao da dođe na Kosovo, ta izjava mu je stvorila probleme, rekao mi je da više o njemu ne pričam mnogo to, oni prate to, poznat je sportista. Tad sam rekao: 'Kakva demokratija, kad čovek ne može da dođe'...

Nisam hteo da razgovaram!

Luka Dončić ističe srpsko poreklo, a pošto se zna da ima korene sa Kosova i Metohije Albanci su to probali da iskoriste i želeli su da ga prisvoje.

- Bilo je tu dolazili su Albanci nekoliko puta, ja nisam hteo da razgovaram. Oni sad idu tim političkim smerom da on vodi poreklo odavde, on je stanovnik Kosova. Hvale se time, kao što se Hrvati hvale sa Nikolom Teslom. Pa nije on Hrvat, on je Srbin. To tako i ovi - zaključio je Stojan Dončić za RTS svojovremeno.

Kurir sport / RTS

