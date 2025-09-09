Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Navijači Crvene zvezde i Partizana iz raznih delova Evrope, a pre svega iz Skandinavije boravili su u Rigi kako bi pružili podršku srpskom državnom timu na Eurobasketu 2025.

Kako to obično biva u navijačkom svetu oni su želeli da ostavi i trag iza sebe, pa smo tako na nekoliko mesta videli nalepnice sa logom Delija i Grobara.

Pogledajte:

Eurobasket Grobari.jpg
Foto: Kurir Sport

Eurobasket Delije.jpg
Foto: Kurir Sport


Ono što je u celoj priči zanimljivo: niko nije imao klupska obeležja. U Rigi nismo videli nijednog navijača u dresu Zvezde i Partizana. Oni koji su nosili obeležja to su bili srpski dresove i srpske majice.

Srbija je imala veliku podršku navijača iz dijaspore. Njih oko 2.000 došlo je u Letoniju i bilo uz državni tim u mečevima grupne faze, a kasnije i utakmici sa Fincima. Prava je šteta što nismo ostali na turniru, jer bi imali sve više i više navijača...

Put u Letoniju jednostavan je iz Skandinavije, ali to ne može da se kaže za odlazak iz Srbije. Direktna linija između Beograda i Rige ukinuta je prošle godine, pa je potrebno presedanje da bi se došlo do ovog lepog grada... To je verovatno uticalo da malo navijače iz Beograda i drugih gradova bude na EP, ali zato je dijaspora bila na nivou.

Ne propustiteEuroBasket 2025ALBANCI DOLAZILI NA VRATA DEDI LUKE DONČIĆA NA KOSOVU! Zbog ovih reči hteli su da mu uđu u kuću, on je otvorio dušu i sve izneo u javnost: "Hvala se time..."
Luka Dončić
EuroBasket 2025BURA NA EUROBASKETU - NEMCI BESNI NA ORGANIZATORE, ŽALE SE NA USLOVE: Sobe premale, loša hrana, igrači moraju da koriste trotinete!
Košarkaška reprezentacija Nemačke
EuroBasket 2025"KLETVA NIKOLE JOKIĆA" Posle debakla Srbije ugledni španski list "pecnuo" našeg najboljeg košarkaša: Neočekivana rupa u CV-ju - ništa, prazno...
Nikola Jokić
EuroBasket 2025DA LI SMO OVO VEĆ NEGDE ČULI?! Pešić ne traži alibi, ali ga ipak daje: Bolest, loše fizičko stanje, preslikane izjave... Sve sem preuzimanja odgovornosti!
Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025

 BONUS VIDEO:

EKSKLUZIVNI SNIMAK! NAJEMOTIVNIJA SCENA NA EUROBASKETU: Navijači došli da isprate košarkaše posle ispadanja Izvor: Kurir