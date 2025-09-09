Slušaj vest

Foto: Kurir

Navijači Crvene zvezde i Partizana iz raznih delova Evrope, a pre svega iz Skandinavije boravili su u Rigi kako bi pružili podršku srpskom državnom timu na Eurobasketu 2025.

Kako to obično biva u navijačkom svetu oni su želeli da ostavi i trag iza sebe, pa smo tako na nekoliko mesta videli nalepnice sa logom Delija i Grobara.

Pogledajte:

Foto: Kurir Sport

Foto: Kurir Sport



Ono što je u celoj priči zanimljivo: niko nije imao klupska obeležja. U Rigi nismo videli nijednog navijača u dresu Zvezde i Partizana. Oni koji su nosili obeležja to su bili srpski dresove i srpske majice.

Srbija je imala veliku podršku navijača iz dijaspore. Njih oko 2.000 došlo je u Letoniju i bilo uz državni tim u mečevima grupne faze, a kasnije i utakmici sa Fincima. Prava je šteta što nismo ostali na turniru, jer bi imali sve više i više navijača...

Put u Letoniju jednostavan je iz Skandinavije, ali to ne može da se kaže za odlazak iz Srbije. Direktna linija između Beograda i Rige ukinuta je prošle godine, pa je potrebno presedanje da bi se došlo do ovog lepog grada... To je verovatno uticalo da malo navijače iz Beograda i drugih gradova bude na EP, ali zato je dijaspora bila na nivou.

BONUS VIDEO: