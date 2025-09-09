Slušaj vest

Tako veliki događaj i tako malo pripadnika policije u uniformi... Da, moguće je. I to se dešava u Rigi prethodnih desetak dana. Neverovatno mali broj uniformisanih pripadnika policija nalazi se oko i u samoj dvorani pre, tokom i posle utakmica.

Opet, bezbednost je na maksimalnom nivou. Kontrole na ulazima stroge i redarima ništa ne može da promakne. Kontrola na ulasku u fan zonu je takođe detaljna. Ali prosto kod njih stvari drugačije funkcionišu u odnosu na ostatak Evrope.

Evropsko prvenstvo u nekoj od država na Balkanu, Turskoj, centralnoj ili zapadnoj Evropi... Izvesno – policija bi bila na svakom koraku. I to u uniformi, verovatno često i u punoj opremi.

Navijački sukobi su ovde misaona imenica. Svi idu zajedno na utakmice bilo o kojem meču da se radilo na dosadašnjem delu turnira. Letonci gledaju prijateljski na sve države učesnice Eurobasketa, a isli slučaj je i u suprotnom smeru.

Praznik sporta i primer kako je sve lepo i normalno kada ostane u domenu sporta, pravog navijanja, sportske kulture i poštovanja drugih. Podatak da se za vikend u prestonici Rige našlo čak 16 reprezentacija uz naravno navijače svih tih timova, uglavnom bi upalio crvenu lampicu, ali ne i u Rigu. Za pimer, ali i da naučimo nešto... Čak i kada se desio taj „incident“ sa navodnom dojavom o bombi, sve je rešeno jako brzo, bez velike panike posle 15 minuta, a ceo slučaj rasvetljen.

