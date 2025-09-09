ŠOKANTAN PODATAK NAKON ISPADANJE SRBIJE SA EUROBASKETA: Sramota šta su naši igrači uradili...!
Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila učešče na Eurobasketu porazom u osmini finala od selekcije Finske - 92:86.
Uprkos ulozi favorita, Srbija je šokantno poražena od Finaca, od kojih nije izgbula punih 17 godina... Ne tako davno, Srbija je u kvalifikacijama za Eurobasket bila u grupi sa Finskom i Gruzijom, sa kojima je u sva četiri meča obrisala parket!
Fince smo u borbi za plasman na Eurobasket pobedili sa 77:61, dok smo kao gosti slavili rezultatom 105:95! Gruziju smo savladali u Tbilisiju sa 76:63, a u Beogradu smo ih ponovo pobedili - 63:54.
Ono što je zanimljvo u celoj priči je i da su Finska, kao i Gruzija, u četvrtfinalu ovogodišnjeg Eurobasketa, a "orlovi" nisu...
Srbija je ostvarila svih šest pobeda u kvalifikacijama, a prethodno je doživela poraz samo protiv SAD u finalu polufinalu Olimpijskih igara 2024. godine.
Od tada pa do Finske smo pobeđivali sve redom, od kvalifikacija pa do prijateljskih okrašaja i prve četiri utakmice na šampionatu Evropu.
BONUS VIDEO: