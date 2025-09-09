MIŠKO RAŽNATOVIĆ ODGOVORIO MICIĆU POSLE IZJAVE KOJA JE "ZAPALILA" SRBIJU! Čuveni menadžer se oglasio, njegove reči odjekuju: "Sve izrečene neistine će..."
Nakon neuspeha reprezentacije Srbije na Eurobasketu, epizoda podkasta "X&OS" u kojoj je bio gost Vasilije Micić, ugledala je svetlost dana, a u njoj se Vasa dotakao brojnih zanimljivih tema.
Ipak, jedna njegova izjava izazvala je brojne reakcije ovdašnje javnosti. Micić je otkrio zbog čega je prekinuo saradnju sa čuvenim agentom Miškom Ražnatovićem.
- To je kompleksna tema koju ću pokušati da prenesem što prostije. Zaista bih se zahvalio Mišku za četiri godine u Megi, svima unutar kluba sa zaista zahvalan, i pokojnom Dekiju koji je bio veliki šraf celog projekta. Ta tema sa agentima je dosta škakljiva za mene. Mišku sam dao otkaz u februaru kao najplaćeniji igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. To je najveća odluka u mom životu, ljudski gledano. Verovao sam 100 posto njemu u većini slučajeva, u toj odluci ima i do mog vaspitanja. Sa 16 godina sam obavio prvi razgovor sa njim. To što sam mu dao otkaz je moja pobeda nad emocijama, presudio sam na osnovu ljudskih kvalitete pre nego nekih poslovnih stvari ili neslaganja u poslu. Sedam godinama sam mu skretao pažnju šta mi je smetalo. On je napravio imperiju i njemu kapa dole, ali problem je nastao kada sam mu rekao "da, ali ja sam str Micić". Iznova sam sebi davao priliku da mi iznova prođemo fazu natezanja ko je u pravu. Stvar koju sam mogao da prevaziđem u našem konfliktu je bio novac. Uvideo sam da bih to mogao da oprostim, iako to nije bila mala suma, ali kada sam čuo da je spomenuo neke lične stvari što se tiču moje majke, to ne mogu da mu oprostim - rekao je Micić.
Sada se tim povodom oglasio i Miško Ražnatović.
"Iskreno, baš je velika gužva sa tranferima juče i danas, a istovremeno je EP u punom jeku, tako da zaista nisam stigao sve da pažljivo pogledam. Za ovaj mali deo, koji sam uspeo da vidin, mogu samo da kažem da vrvi neistinama i čak šaljivim zamenama teza. Svakako nije moj nivo da debatujem sa igracima preko medija, niti da iznosim privatne stvari, tako da nemam nameru da komentarišem izgovoreno", rekao je Miško Ražnatović za B92.sport i potom dodao:
"Sve izrečene neistine će se svakako brzo zaboraviti, ali neke činjenice ostaju za sva vremena, a to je da sam preuzeo zastupanje 16-godišnjeg talentovanog momka, koji je na kraju zastupanja bio dvostruki MVP Evrolige. Reklo bi se da se radi o velikom usponu u brižljivo vođenoj karijeri. Možda sam i ja pomalo zaslužan za taj uspeh, a možda i nisam", u šaljivom tonu je završio poznati košarkaški menadžer.
