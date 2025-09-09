Slušaj vest

Bivši srpski košarkaš Igor Rakočević osvrnuo se na eliminaciju naše reprezentacije sa ovogodišnjeg Eurobasketa. Srbiju je u osmini finala zaustavila selekcija Finske.

Rakočević je na Tviteru izneo svoj stav oko celokupne situacije, osvrnuvši se na FIBA i tzv. pravilo stranca u reprezentacijama.

Objavu Rakočevića prenosimo u celosti:

- Dve reprezentacije koje su važile za izrazite favorite Evropskog prvenstva u košarci su ispale od drastično slabijih ekipa u osmini finala ovog takmičenja. I to isključivo svojom krivicom slabe igre, loše forme ali i povreda i loših odluka u najbitnijim momentima utakmice.

Ali, iako ovo ne bi trebalo da bude izgovor, niti je opravdanje za neuspeh jer su i Francuska i Srbija daleko kvalitetnije od Gruzije i Finske, jedan faktor je poprilično doprineo ovom neočekivanom raspletu. A to su stranci u nacionalnim ekipama. Način i ideja FIBA košarkaške organizacije da 'pogura' i ispromoviše slabije reprezentacije 'manjih košarkaških zemalja' je jasna i ide u prilog globalizaciji i komercijalizaciji košarkaškog trzista i razvijanja slabijih ekipa.

- FIBA je tvrdila još pre desetak godina da ovo neće moći da utiče toliko na rezultate i da će zemlje koje imaju po jedan stranca ipak gubiti od najjačih košarkaških reprezentacija. Ali efekat koji je implementiranje ovog 'pravila' doneo je ogroman i potpuno je poremetio košarkašku 'hijerarhiju' kvaliteta timova, definisanu rezultatima i košarkaškom tradicijom. Ovaj sistem i igranje sve većeg broja i to sve boljih stranaca u nacionalnim timovima se potpuno kosi sa sportskom tradicijom, fer-plejom i celom poentom nacionalnih takmičenja. Neke ekipe sada imaju i po 2 stranca, od kojih neki mozda jesu legitimno dobili pravo da nose dres tima za koji igraju, ali neki mozda i nisu... Što se mene tiče, ni treneri 'stranci' nisu fer plej, jer se tako 'uvozi i plaća' strano znanje, koje pravi ogromnu razliku.

Vreme ce pokazati dokle ce ovakav sistem ići, i kakve ce uticaje imati na dalji razvoj Evropskog nacionalnog takmičenja. Moje mišljenje - istina je, utakmice su kompetitivnije, zanimljivije, mnoge manje razvijene zemlje konacno imaju šansu da naprave rezultate, ekonomski je atraktivnije za sponzore i profitabilnije za FIBA, ali ako gledamo sportsko poštenje i izvorni pravi FER PLEJ, ovaj sistem mi se ne svidja i ne podrzavam ga - napisao je Rakočević.

