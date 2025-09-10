Utakmica između Finske i Gruzije na programu je u sredu od 16 časova, a možete je pratiti na dva programa
EUROBASKET 2025
DŽIKIĆEVA ČETA PROTIV DŽELATA SRBIJE ZA POLUFINALE EUROBASKETA: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Finska - Gruzija!
Košarkaši Finske i Gruzije napravili su senzacije u osmini finala Eurobasketa, savladali Srbiju, odnosno Francusku, te se plasirali u četvrtfinale gde će u sredu od 16 časova odmeriti snage.
Ko će biti najveće iznenađenje Eurobasketa 2025 - dželat Srbije Finska ili Gruzija našeg trenera Aleksandra Džikića?!
Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia
Odgovor na ovo pitanje dobićemo u sredu popodne, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Takođe, direktan prenos meča čeka vas na dve televizije RTS 1 i Arena sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
