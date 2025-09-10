Slušaj vest

Košarkaši Finske i Gruzije napravili su senzacije u osmini finala Eurobasketa, savladali Srbiju, odnosno Francusku, te se plasirali u četvrtfinale gde će u sredu od 16 časova odmeriti snage.

Ko će biti najveće iznenađenje Eurobasketa 2025 - dželat Srbije Finska ili Gruzija našeg trenera Aleksandra Džikića?!

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025 Foto: Pawel Pietranik / imago stock&people / Profimedia, REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Odgovor na ovo pitanje dobićemo u sredu popodne, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Takođe, direktan prenos meča čeka vas na dve televizije RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će pobediti u meču između Finske i Gruzije u četvrtfinalu Eurobasketa 2025?!

