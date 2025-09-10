Slušaj vest

Košarkaši Nemačke i Slovenije u sredu od 20 časova igraju svoj četvrtfinalni meč na Eurobasketu 2025.

Nemci su apsolutni favoriti, kako na ovoj utakmici, tako i za zlatnu medalju, ali će se nešto pitati i nestvarni Luka Dončić koji je apsolutno obeležio dosadašnji tok šampionata.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Direktan prenos čeka na dva kanala - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

