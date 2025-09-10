Košarkaške reprezentacije Nemačke i Slovenije u sredu od 20 časova igraju četvrtfinalni meč Eurobasketa, a direktan prenos možete gledati na dve televizije
EUROBASKET 2025
MOŽE LI LUKA DONČIĆ DO SENZACIJE I POLUFINALA EUROBASKETA?! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Nemačka - Slovenija!
Košarkaši Nemačke i Slovenije u sredu od 20 časova igraju svoj četvrtfinalni meč na Eurobasketu 2025.
Nemci su apsolutni favoriti, kako na ovoj utakmici, tako i za zlatnu medalju, ali će se nešto pitati i nestvarni Luka Dončić koji je apsolutno obeležio dosadašnji tok šampionata.
Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dva kanala - RTS 1 i Arena sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Ko će slaviti u meču između Nemačke i Slovenije u četvrtfinalu Eurobasketa 2025?!
