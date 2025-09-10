Slušaj vest

Čović je istakao da je Pešić nekoliko puta morao da otkaže treninge tima kako bi se igrači oporavili.

"Trener je otkazivao treninge jer igrači nisu bili u mogućnosti da odrade trening. Jokića je zahvatio virus, isto i Nikolu Jovića. Imali smo povrede. Avramović je nabio petu, Bogdanović pre toga, Micić je otišao spreman-nespreman na prvenstvo", rekao je na početku gostovanja Čović.

Predsednik Saveza je naznačio da su ciljevi bili najviši mogući, ali da je doživljen neuspeh.

"Ambicija je bila velika. Ovo jeste neuspeh. Praviće se analiza. Pešić je selektor do 30. septembra, a već razgovaramo sa njim. On nije pao sa neba. Šta je bilo prošlog leta - da se ostavi kontinuitet. Pešić je ostao, igrači su ostali. Bila je jedna promena. Nije otišao Davidovac, jeste Vukčević. To je sve isto kao prošle godine", rekao je Čović.

Izneo je konstataciju da je bilo realno da se napravi najveći rezultat, ali pošto nije, Čović smatra je ovo leto bilo neuspešno i da su potrebni veliki rezovi.

"Ne kažem da nije bilo realno da reprezentacija napravi najbolji rezultat. Šta da smo uzeli srebro ili bronzu. To bi za nas bilo nedovoljno opet. Čim imamo ovakve rezultate znači da smo imali neuspešno leto, a to znači da su potrebni određeni rezovi", istakao je predsednik Saveza.

Čović je govorio i o tome koga bi od igrača trebalo očekivati na početku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo koje počinju već u novembru, ali i o budućnosti Svetislava Pešića.

"Znači, pored nas u grupi su Bosna i Hercegovina, Turska i Švajcarska. Iz te grupe idu tri ekipe dalje, s tim što se prenose bodovi. Ukrštamo sa grupom Italija, Litvanija, Britanija i Island iz koje isto idu tri ekipe. I sad iz te nove grupe od šest idu tri ekipe. Znači mi imamo prozor sad u novembru, pa imamo prozor u februaru, pa krajem juna, početkom jula, pa onda ponovo i završavamo kvalifikacije, treba skupiti reprezentaciju. Ko će da igra u novembru. Od ove reprezentacije, od ovog sastava, pa ja nisam siguran da li mogu jedan ili dva igrača da igraju. Da će ih klubovi pustiti... Ovi iz NBA sigurno neće. Ovi iz Evrolige, ne znam, ne verujem. Ko će igrati... Kakav tu kontinuitet imamo... Znači, u svakom slučaju, Pešić bio tu, ne bio tu, mora da bude čovek koji će pomoći u nečemu što je kontinuitet i svom eventualnom nasledniku, ako do njega dođemo. Ako do njega ne dođemo, moraće on da odradi taj posao. Velika većina neće moći da igra u novembru", istakao je Čović.

