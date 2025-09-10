Selektor Turske otkrio je najnovije detalje u vezi sa povredom Džedija Osmana.
ATAMAN OTKRIO DETALJE POVREDE OSMANA: Ne bi mogao na teren...
"Povreda Džedija Osmana je ozbiljne prirode. Da se meč igra danas ili sutra ne bi mogao na teren. Sumnjali smo da je reč o frakturi, ali snimci su pokazali da to nije slučaj. Primetan je otok i otežano hodanje, međutim njegov stav je da želi da igra protiv Grčke pod bilo kakvim okolnostima", kazao je Ergin Ataman.
Podsetimo, košarkaš Panatinaikosa je morao pre vremena da završi meč protiv Poljske u četvrtfinalu, posle čega se javila bojazan da neće biti na raspolaganju u borbi za veliko finale.
Turska i Grčka svoj meč igraju u petak od 16.00 časova.
