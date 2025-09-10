Slušaj vest

Košarkaši Finske se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto su danas u četvrtfinalu pobedili selekciju Gruzije rezultatom 93:79.

Nakon meča, utiske je sumirao selektor Gruzije Aleksandar Džikić:

"Kao prvo hvala što ste došli i čestitke Finskoj, bili su bolji od nas danas i to nije neko iznenađenje jer su u prvom poluvremenu iskontrolisali kontre i trojke, a u drugom poluvremenu mislim da smo bili bolji od njih i vratili se na dva poseda, ali su se opet odlepii šutem za tri poena i napravili lepu prednost na kraju. Mislim da treba da budemo ponosni na sebe što smo bili u četvrtfinalu", kazao je Džikić.

Aleksandar Džikić na klupi Gruzije na Eurobasketu 2025

Otkrio je potom proslavljeni trener kako se nosi sa emocijama.

"Za mene je bilo teško jer sam Srbin i dolazim iz miroljubive zemlje gde su ljudi staloženi i fini. Lepo smo se našli. Nemam problem da radim sa ovim timom Gruzije. I veoma sam ponosan na njih. Veoma ponosan. Samo mi znamo kroz kakve smo probleme prošli, to vi ne znate. Mi smo odgajani da ne delimo probleme. I to je to"

Šengelija je na konferenciji dobio pitanje da prokomentariše suđenje, a onda Džikić se ubacio i zagrmeo.

- Mogu li da pitam nešto? Šta je poenta vašeg pitanja? Kakvu utakmicu želite da u četvrtfinale? Veštačka inteligencija protiv veštačke inteligencije? Emocije su tu. To je to. Četvrtfinale - rekao je Džikić.