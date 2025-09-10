Slušaj vest

Košarkaši Finske plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi.

Finska je u četvrtfinalu savladala Gruziju rezultatom 93:79.

Podsetimo Finska je u osmini finala napravila prvorazrednu senzaciju i nažalost izbacila Srbiju, dok je Gruzija na čijoj klupi sedi srpski stručnjak Aleksandar Džikić takođe napravila veliko iznenađenje i savladala favorizovanu Francusku.

Finska je ovom pobedom zabeležila najveći uspeh u svojoj istoriji.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025 Foto: PEDJA MILOSAVLJEVIC/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Svoje impresije nakon još jedne velike pobede Finske izneo je tnajbolji igrač ove ekipe Lauri Markanen.

"Idemo utakmicu po utakmicu, naravno da smo svi srećni zbog pobede. Ovo je nešto što smo želeli da uradimo i od prvog dana cilj nam je bio da stignemo do polufinala. Postaješ gladniji kako turnir odmiče. Znamo kakva je grupa koju imamo. Veoma smo povezani kao tim. Bodrimo jedni druge i zato mislim da možemo da napravimo još jedan korak, definitivno nismo završili", istakao je Lauri Markanen.

Markanen je upitan a da li bi voleo da igra protiv Slovenije ili Nemačke u polufinalu.

"Nemam komentar na to. Igramo protiv koga god dobijemo, sada ćemo da proslavimo ovu pobedu i spremimo se za sledećeg protivnika".

Zatim je od srpskog novinara dobio pitanje da uporedi pobede nad Srbijom i Gruzijom.

"Tim pobeđuje. To je sve. Proveli smo ovo leto zajedno, učili jedni od drugih i gurali jedni druge i na treninzima i na utakmicama. Očekujemo velike stvari od ove grupe. Ovo su bile zaista jake takmičarske utakmice, baš onakve kakve i treba da budu na Eurobasketu. Zaista velike pobede za ovaj tim", odgovorio je Markanen i na kraju istakao da većina njegovih saigrača, a koji su trenutno bez ugovora, zaslužuje čak mesto u NBA ligi.