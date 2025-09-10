ISPLIVAO JEZIV SNIMAK SA EUROBASKETA! Košarkaš doživeo nervni slom, pa krenuo pesnicom iz sve snage da udara u vrata - nije mogao da kontroliše bes! VIDEO
Košarkaši Finske ispisali su istoriju plasmanom u polufinale Evropskog prvenstva! U četvrtfinalu su slavili protiv Gruzije rezultatom 93:79, u meču koji je obeležio nervni slom gruzijskog centra Goge Bitadzea.
Bitadze je isključen nešto manje od sedam minuta pre kraja utakmice, što je teško podneo.
Bivši košarkaš Mege i Budućnosti napustio je teren vidno uznemiren, a kamere su zabeležile kako besno udara pesnicama o vrata dok je odlazio ka svlačionici.
Njegov nervni slom pokazuje koliko mu je to teško palo, ali i značaj koji je ovaj meč imao za Gruziju. Na kraju, Finci su zasluženo prošli među četiri najbolje selekcije Evrope i nastavljaju svoj istorijski pohod na Evrobasketu.
Finska će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Nemačka - Slovenija.