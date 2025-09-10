Slušaj vest

Košarkaši Finske ispisali su istoriju plasmanom u polufinale Evropskog prvenstva! U četvrtfinalu su slavili protiv Gruzije rezultatom 93:79, u meču koji je obeležio nervni slom gruzijskog centra Goge Bitadzea.

Četvrtfinale Eurobasketa 2025: Turska - Poljska

Bitadze je isključen nešto manje od sedam minuta pre kraja utakmice, što je teško podneo.

Bivši košarkaš Mege i Budućnosti napustio je teren vidno uznemiren, a kamere su zabeležile kako besno udara pesnicama o vrata dok je odlazio ka svlačionici.

Njegov nervni slom pokazuje koliko mu je to teško palo, ali i značaj koji je ovaj meč imao za Gruziju. Na kraju, Finci su zasluženo prošli među četiri najbolje selekcije Evrope i nastavljaju svoj istorijski pohod na Evrobasketu.

Finska će se u polufinalu sastati sa boljim iz duela Nemačka - Slovenija.