EuroBasket 2025
DONČIĆ UŠAO U ISTORIJU I OBORIO NESTVARAN REKORD NA EUROBASKETU! Ovo nikad niko nije uradio! Luka nastavlja da pomera granice, uspeo je nešto neverovatno!
Luka Dončić nastavlja da pomera granice evropske košarke.
Slovenački superstar postao je prvi igrač u istoriji Evrobasketa koji je u četvrtfinalu uspeo da ubaci čak 39 poena, i tako obeležio večerašnji meč protiv Nemačke.
Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Pre njega niko nije stigao do te brojke u ovoj fazi takmičenja, a Dončić je još jednom potvrdio da je jedan od najboljih košarkaša planete.
Već u prvih 20 minuta igre bio je nezaustavljiv, ubacio je 22 poena, i to uprkos činjenici da je veći deo prvog poluvremena igrao sa tri lične greške.
U nastavku je nastavio u istom ritmu, predvodio Sloveniju u borbi protiv moćne Nemačke i gotovo sam držao svoj tim u igri za plasman dalje, iako je u međuvremenu zaradio i četvrtu ličnu.
