Luka Dončić nastavlja da pomera granice evropske košarke.

Slovenački superstar postao je prvi igrač u istoriji Evrobasketa koji je u četvrtfinalu uspeo da ubaci čak 39 poena, i tako obeležio večerašnji meč protiv Nemačke.

Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pre njega niko nije stigao do te brojke u ovoj fazi takmičenja, a Dončić je još jednom potvrdio da je jedan od najboljih košarkaša planete.

Već u prvih 20 minuta igre bio je nezaustavljiv, ubacio je 22 poena, i to uprkos činjenici da je veći deo prvog poluvremena igrao sa tri lične greške.

U nastavku je nastavio u istom ritmu, predvodio Sloveniju u borbi protiv moćne Nemačke i gotovo sam držao svoj tim u igri za plasman dalje, iako je u međuvremenu zaradio i četvrtu ličnu.

