Slušaj vest

Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi pošto su posle velike bitke i preokreta savladali Sloveniju sa 99:91.

Po završetku meča selektor Slovenije Aleksander Sekulić besneo je na sudije i pretio im nasred terena.

U haosu koju je nastao arbitri su odlučili da se što pre povuku u svlačionicu, dok je Sekulić ostao ljut na terenu.

Pogledajte:

Ne propustiteEuroBasket 2025FANTASTIČNI DONČIĆ I SLOVENIJA STALI NA KORAK OD SENZACIJE: Nemačka posle drame i preokreta u polufinalu Eurobasketa
Screenshot_461.jpg
EuroBasket 2025MARKANEN O ELIMINACIJI SRBIJE: Velika pobeda za ovaj tim, gurali smo jedni druge...
Lauri Markanen
EuroBasket 2025ISPLIVAO JEZIV SNIMAK SA EUROBASKETA! Košarkaš doživeo nervni slom, pa krenuo pesnicom iz sve snage da udara u vrata - nije mogao da kontroliše bes! VIDEO
Screenshot 2025-09-10 213546.jpg
EuroBasket 2025AU, ŠTA RADI DONČIĆ, OVO NIJE HUMANO... Luka igra partiju iz snova, seje magiju na parketu, ali se nalazi u ogromnom problemu! Navijači zabrinuti pred nastavak
Luka Dončić

Edon Mađuni izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić