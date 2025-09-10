Aleksander Sekulić ne prihvata poraz i eliminaciju sa Eurobasketa.
EuroBasket 2025
HAOS POSLE ELIMINACIJE SLOVENIJE: Besni Sekulić jurio sudije! Pogledajte scenu koju niste mogli da vidite u prenosu
Slušaj vest
Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi pošto su posle velike bitke i preokreta savladali Sloveniju sa 99:91.
Po završetku meča selektor Slovenije Aleksander Sekulić besneo je na sudije i pretio im nasred terena.
U haosu koju je nastao arbitri su odlučili da se što pre povuku u svlačionicu, dok je Sekulić ostao ljut na terenu.
Pogledajte:
Reaguj
Komentariši