EUROBASKET 2025
POZNATI PAROVI I TERMINI POLUFINALA EUROBASKETA: Malo ko je očekivao ovakav epilog na Evropskom prvenstvu!
Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi.
Nemačka je u četvrtfinalu posle velike bitke i preokreta savladala Sloveniju rezultatom 99:91.
Nakon ovog meča poznati su svi polufinalisti Eurobasketa. To su Turska, Grčka, Finska i Nemačka.
Poznati su takođe parovi i terrmini polufinala.
Oba polufinalna duela na programu su u petak .
Sastaju se:
Nemačka - Finska (16 časova)
Turska - Grčka (20 časova)
Borba za treće mesto I veliko finale na programu su u nedelju takođe od 16 i 20 časova.
