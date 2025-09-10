Slušaj vest

Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evropskog prvenstva u Rigi.

Nemačka je u četvrtfinalu posle velike bitke i preokreta savladala Sloveniju rezultatom 99:91.

Nakon ovog meča poznati su svi polufinalisti Eurobasketa. To su Turska, Grčka, Finska i Nemačka.

Poznati su takođe parovi i terrmini polufinala.

Oba polufinalna duela na programu su u petak .

Sastaju se:

Nemačka - Finska (16 časova)

Turska - Grčka (20 časova)

Borba za treće mesto I veliko finale na programu su u nedelju takođe od 16 i 20 časova.

