Slušaj vest

Košarkaši Nemačke plasirali su se u polufinale Evrobasketa, pošto su u Rigi u četvrtfinalu pobedili Sloveniju sa 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17).

Za prolazak u finale Nemačka će se boriti protiv najvećeg iznenađenja na šampionatu, selekcije Finske, koja je u četvrtfinalu savladala Gruziju sa 93:79.

Selektor Slovenije, Aleksander Sekulić prokomentarisao je eliminaciju.

"Čestitam Nemačkoj na prolasku u polufinale, mogu da počnem da pričam o tome što se dešava na terenu već od prvog minuta, osećam se loše zbog igrača... Neću o tome da ne uništim sve što su igrači uradili. Imamo superzvezdu Luku i mnogo je teško uraditi sve ovo. Biti tako ponižen kao mi danas... Videti igrače kako pate... Verujem da smo igrali odličnu košarku i da smo bili bolji tim, ali mislim da moramo da se izvinimo što smo bili prljav tim i pravili mnogo faulova. Posebno Nemcima dugujemo izvinjenje. Izgubili smo. Ponosan sam na ove momke i da mogu sve da ih dovedem ovde da im aplaudiram jer je neverovatno sve što su uradili ovog leta. Nemci su najbolji tim na turniru kada se pogleda sastav i da ih nadigraš ovako tokom 40 minuta... To je ogromna stvar. Nažalost nismo uspeli da pobedmo i napuštamo Eurobasket uzdignute glave, a ne mogu to svi učesnici turnira", rekao je Sekulić.

Aleksander Sekulić Foto: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Upitan je da li je Luka Dončić, koji je gotovo čitavo drugo poluvreme igrao sa četiri faula, bio tretiran fer od strane sudija.

"Ne mogu to da komentarišem. Pravila", kratko je odgovorio Sekulić.

Na putu do četvrtfinala su se susreli sa brojnim preprekama.

"Sve negativno iz Slovenije je počelo od jedne osobe, možda dve. Od prvog dana verujem u igrače, a oni u sebe. Pokazali smo to na turniru. Nažalost nismo bili uspešni večeras i ovi igrači, kao što rekoh, ima nekoliko momaka koji prvi put igraju Evrobasket, skoro pola tima čak. Imamo Luku. On ovaj tim čini još većim, ali nastupati na ovom nivou je neverovatno teško i ne mogu lepo sve da sumiram u kratkom paragrafu... Ponosan sam na njihovu borbu, mnogo je kritika bilo na naš račun, ali smo na terenu pokazali koliko vredimo", zaključio je selektor "zmajčeka".