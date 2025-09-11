Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije završila je učešće na Eurobasketu, pošto je u četvrtfinalu turnira poražena od selekcije Nemačke rezultatom 99:91.

Pružili su Slovenci sjajan otpor aktuelnom šampionu sveta, imali su +9 na minut pre kraja treće deonici, međutim, Nemačka je serijom 12:0 uspela da preokrene rezultat i posle neizvesne završnice stigne do plasmana u polufinale Eurobasketa.

Brojni igrači slovenačke reprezentacije okončali su meč pre vremena zbog pet ličnih grešaka, a problem sa faulovima imao je i najbolji igrač tima Luka Dončić, veći deo treće deonice i celu četvrtu četvrtinu igrao sa četiri lične greške.

Posle meča bivši centar Zvezde Alen Omićobrušio se na sudije, jer smatra da su direktno uticali na ishod ovog meča.

Emotivni Omić ispoljio je svoje frustracije i otvoreno kritikovao sudijsku trojku:

"Videli ste, nemoguće je igrati ovako košarku, i iskreno ću da kažem, 8 na 5 brate nije košarka. To toga ću se držati. Danas to što sam doživeo, nisam doživeo svojih 20 godina karijere. Boli me, ne znam šta ću dalje", rekao je Omić.

"Ne mogu da verujem... Posle dva meseca neviđene porodice, i treninga, i videa, i sastanaka, i borbi za ovaj grb, desilo se to što se desilo. Šta da još da kažem? Šokiran sam", dodao je Omić.

Osvrnuo se i na Lukine probleme sa ličnim greškama.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Evo, videli ste. Nemoguće. Ljudi su došli na ovaj turnir da gledaju njega, da uživaju u košarci, da daju tehničke faulove Luki. To nema smisla. Takvi igrači, kao što ste svi nabrojali malo pre, trebalo bi da budu zaštićeni na ovom Eurobasketu. I treba da imaju poštovanje".

"Ovako ne možemo da pobedimo. Morali smo da dobijemo ovu utakmicu. Igrali smo veoma dobro, borili smo se, došli smo ovde da idemo do kraja, ali kada protivnik ima 40 slobodnih bacanja u meču, ne možete da pobedite", zaključio je vidno iznervirani Omić.

Kurir sport