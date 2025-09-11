Slušaj vest

Eurobasket ostao je bez još jednog velikog superstara.

Najbolji strelac turnira, Luka Dončić, završio je učešće na Eurobasketu, pošto je njegova Slovenija doživela eliminaciju u četvrtfinalu.

Uprkos sjajnoj partiji superstara Lejkersa, Slovenija nije uspela da se domogne polufinala, posle velike borbe poražena je od aktuelnog šampiona sveta, selekcije Nemačke, rezultatom 99:91.

Luka Dončić utakmicu je završio sa 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija, iako je veći deo drugog poluvremena igrao sa četiri lične greške.

Nisu arbitri imali respekta prema najboljem strelcu turnira, na prvu reakciju dobio je tehničku grešku i rano je ušao u problem sa faulovima, a posebno ga je iznervirala četvrta lična koju je dobio. Sviran mu je prekršaj u napadu nad Denisom Šruderom. Smatrao je Luka da je on fauliran, pobesneo je, okrenuo se ka sudijama i gestikulirao da su "potplaćeni".

Krajnje ironičan potez napravio je i po završetku utakmice. Okrenuo se ka arbitru i aplaudirao mu, a onda mu je uručio i loptu, aludirajući da je bio "igrač utakmice".

Dončić na meču protiv Nemačke Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia

