Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Slovenije završila je učešće na Eurobasketu, pošto je u četvrtfinalu posle neizvesne završnice doživela poraz od slekcije Nemačke - 99:91.

Odigrao je Luka Dončić još jednu impresivnu partiju, ali to nije pomoglo njegovom timu da napravi čudo protiv aktuelnog šampiona sveta.

Luka nije bio zadovolja sudijskim kriterijumom na ovom meču. Igrači Slovenije imali su ozbiljnih problema sa faulovima - dvojica su meč završila ranije zbog pet penala, a Dončić je gotovo čitavo drugo poluvreme igrao sa četiri lične greške.

Nakon četvrte lične, koja mu je dosuđena u napadu gestikulirao je ka arbitru da je uzeo novac, a pred sam kraj utakmice počastio je sudijsku trojku jednom sočnom psovkom na srpskom jeziku.

"Mater vam j****" odbrusio je vidno iznervirani Dončić, a kamera je zabeležila taj momenat.

Pogledajte:

Kurir sport