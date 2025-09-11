Slušaj vest

Blistao je Luka Dončić, susret je završio sa 39 poena, deset skokova i sedam asistencija, ali je tokom čitave utakmice vodio rat sa sudijama. Brzo je skupio četiri faula, a na samom početku meča dobio je i tehničku grešku posle koje je hrvatski komentator Sport kluba likovao, te je žestoko udario po Luki.

1/7 Vidi galeriju Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

- Sada će mahati rukama ili sudiji nešto prigovoriti. Evo ga, naravno. Tehnička Dončić. Kapa dole sudija, da se to odmah tako reši. Jer zaista preteruje Dončić, ne samo na ovom Evropskom prvenstvu već i zadnjih godina na ovim takmičenjima FIBA. Zaista on odmah prigovara. Videli ste i onaj prvi prodor, imao je odmah nešto za da kaže sudiji - rekao je on, a na njegove reči nadovezao se kolega:

- Tražio je faul u tom kontaktu. Kroz celo prvenstvo u proseku on šutira 14 slobodnih bacanja tako da mislim da nema šta da se žali na tretman. Ali naravno igrači nikad nisu zadovoljni, uvek misle u slučaju promašaja da su bili faulirani.

Snimak ove situacije brzo je postao viralan na mrežama i izazvao je brojne reakcije u regionu.

Dončić o tehničkoj

Prokomentarisao je i Luka Dončić situaciju u kojoj je zaradio tehničku grešku.

- Rekao sam da sam dobio prvu tehničku u prva dva minuta kada sam viknuo sudiji 'alo'. U četvrtfinalu se to ne bi desilo bez obzira ko si, ako ne dobiješ bar prvo opomenu, ne znam šta da kažem.. Četvrtfinale, igra za polufinale, intenzitet je jak, ne znam šta da kažem - istakao je Luka.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Omić besneo

Posebno ljut posle neuspeha na Eurobasketu bio je Alen Omić.

- Naravno, videli ste, svi smo dizali ruke da bi bilo čisto i ja isto. Ne mogu, ne znam šta da vam kažem. Idem na skok u napadu, padam, meni sude faul. Krampelj pada, njemu sude faul. Ja to u svojih 20 godina karijere nisam video. Neka pogledaju snimak i neka razmisle šta su uradili, mi smo došli zbog ovog grba i dresa, da se borimo i zaslužili smo da idemo do kraja. Da igramo novu utakmicu, mislim da bismo pobedili, jer smo zaslužili da idemo dalje - rekao je on.

Šta vi mislite, da li je Slovenija pokradena u meču protiv Nemačke? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa Da li je Slovenija pokradena u meču protiv Nemačke? Jeste, ovo je bila apsolutna sudijska krađa 89.44% Nije, sve je bilo regularno 10.56%

BONUS VIDEO: