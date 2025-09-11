Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Nemačke izborila je plasman u polufinale Eurobasketa, pošto je posle preokreta savladala borbenu selekciju Slovenije rezultatom 99:91.

Meč je obeležila spektakularna trojka nemačkog košarkaša Tristana da Silve, koji je u poslednjoj sekundi treće deonice pogodio koš sa svoje polovine i smanjio zaostatak na 74:70.

Tristan da Silva
Pogodio u zadnjoj sekundi sa svoje polovine Foto: Screenshot

Mnogi smatraju da je ovo bio prelomni trenutak utakmice. Na krilima ovog čudesnog poteza Nemačka je napravila seriju na startu poslednje četvrtine i stigla do velikog preokreta.

Pogledajte ludu trojku koja je "ugasila" Dončića i družinu.

