TRENUTAK KOJI JE PRELOMIO MEČ: Uz zvuk sirene pogodio ludu trojku sa svoje polovine i bacio u očaj Dončića i ekipu! Od ovoga nisu uspeli da se oporave!
Košarkaška reprezentacija Nemačke izborila je plasman u polufinale Eurobasketa, pošto je posle preokreta savladala borbenu selekciju Slovenije rezultatom 99:91.
Meč je obeležila spektakularna trojka nemačkog košarkaša Tristana da Silve, koji je u poslednjoj sekundi treće deonice pogodio koš sa svoje polovine i smanjio zaostatak na 74:70.
Pogodio u zadnjoj sekundi sa svoje polovine Foto: Screenshot
Mnogi smatraju da je ovo bio prelomni trenutak utakmice. Na krilima ovog čudesnog poteza Nemačka je napravila seriju na startu poslednje četvrtine i stigla do velikog preokreta.
Pogledajte ludu trojku koja je "ugasila" Dončića i družinu.
