Reprezentacija Slovenije je izgubila u četvrfinalu Eurobasketa rezultatom 99:91, a ta utakmica je izazvala kontroverze, pre svega zbog nezadovoljstva Slovenaca suđenjem.

Dončić je imao probleme sa arbitrtima i neke reakcije koje su izazvale puno pažnje.

Reakcije Dončića na meču protiv Nemačke, Eurobasket 2025 Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Nakon utakmice je odlučio da se oglasi na Instagramu gde je objavio timsku fotografiju reprezentacije i uz to iskoristio samo jednu reč.

"Ponosan", poručio je Dončić i uz to dodao srce.

Objava Luke Dončića
Objava Luke Dončića Foto: Printscreen

Time je jasno stavio do znanja javnosti šta misli o učešću Slovenije na ovogodišnjem Eurobasketu.

Dončić je utakmicu protiv Nemačke završio sa 39 poena, 10 skokova i sedam asistencija, a tokom turnira je u proseku beležio 34,7 poena, 8,6 skokova i 7,1 asistencija po meču.

