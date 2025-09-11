Slušaj vest

Tešku blamažu doživela je reprezentacija Srbije na Eurobasketu.

Otišli su Orlovi u Rigu kao glavni favoriti za zlato, a učešće na turniru završili su već u osmini finala.

Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je savladala našu reprezentaciju na startu nokaut faze - 92:86.

Šokantna eliminacija Srbije izazvala je veliku pažnju i "preko bare". Mediji iz Kolorada zbog Nikole Jokića pomno su pratili nastupe naše reprezentacije, pa su nakon poraza od Finske usledile brojne analize o neuspehu našeg tima.

Specijalizovani portal "Nugg love" koji prati dešavanja u Denver Nagetsima pisao je o tome šta neuspeh Orlova znači za predstojeću sezonu Denvera u NBA ligi.

"Nakon odličnog starta turnira, Srbija je u subotu doživela šokantan poraz od Laurija Markanena i Finske. Rezultat je bio toliko iznenađujući da je čak i zvanični profil FIBA Eurobasketa na mreži X ovaj poraz nazvao "iznenađenjem veka"" piše novinar Džoi Mistreta.

Američki novinar veruje da će neuspeh u dresu reprezentacije motivisati Jokića da zablista u novoj NBA sezoni.

"U Denveru su sigurno želeli da Jokić zablista na Eurobasketu. Klub želi najbolje za svoju superzvezdu, a Jokiću je učešće na ovom turniru veoma važno. Verovatno je frustriran posle šokantnog poraza od Finske. Ovaj poraz bi mogao dodatno da motiviše Jokića uoči naredne NBA sezone. Srbija je doživela sličan šok i na Eurobasketu 2022, a Jokić je nakon toga predvodio Nagetse do NBA titule. Iako ništa nije garantovano, moguće je da nas čeka sličan scenario i ove godine".

"Da li će poraz Srbije zaista uticati na Nagetse u sezoni 2025/26? Jokić bez motivacije je već superzvezda, ali kad je motivisan - protivnici mogu samo da se nadaju najboljem", zaključio je autor teksta.

