Kostas Papanikolau, reprezentativac Grčke i košarkaš Olimpijakosa, govorio je o nekadašnjem saigraču iz tog kluba, Milošu Teodosiću koji je na kraju prethodne sezone završio igračku karijeru.

"Imao sam zadovoljstvo da igram sa Milošem nekada davno. On je jedinstven košarkaš i, kada je u pitanju čitanje igre, zna kako da izvuče najbolje iz svih saigrača, ali i najbolju odluku za sebe. Njegov poseban način razmišljanja o tome kako se igra košarka učinio ga je onim što jeste – velikanom", rekao je Papanikolau za "Meridian sport".

Grk se nada da će Teodosić odlučiti da započne trenersku karijeru.

"Karijera koju je imao bila je izuzetna, on je zaista pravi 'general na terenu' i sve te stvari zajedno mogu da ga učine izuzetnim trenerom. On vidi stvari na terenu koje većina nas ne može da vidi ili da prepozna u tom trenutku. Takođe, zna da komunicira sa saigračima, što je veoma važno i za trenera. Mislim da ima sve kvalitete potrebne da postane veliki trener, a na njemu je da odluči da li to želi ili ne. Ali sigurno je da je dobro za košarku da neko kao Miloš ostane blizu igre – ne samo za srpsku košarku, već i za evropsku. Kada legende ostanu uključene u sport, to je dobro za igru i njen razvoj".

Papanikolau i Teodosić su bili saigrači od 2009. do 2011. godine.

"Najviše ću pamtiti njegovu svest o igri, osećaj gde se svi nalaze i kome je potrebna lopta. To je njegov zaštitni znak. Ali ono što sam rekao ranije – način na koji je čitao svaku situaciju na terenu, sitnice koje je mogao da razume. To je bilo na potpuno drugom nivou. Čitao je odbranu, pratio defanzivca i slao dodavanje u skladu sa tim, a ne unapred zamišljenom saigraču. To je jedinstveno, posebno. Zaista sam blagosloven što sam imao priliku da delim teren sa njim i da postižem lake poene zahvaljujući njegovim kreacijama", poručio je Papanikolau.

Kurir sport/Meridian sport

