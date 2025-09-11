Ko će stići do trofeja na Eurobasketu 2025?!
EuroBasket 2025
(ANKETA) ZAVRŠNE BITKE NA EUROBASKETU - KO ĆE STIĆI DO TROFEJA?! Nemci apsolutni favoriti, ali pitaju se nešto i Turska, Grčka i Finska!
Eurobasket 2025 stigao je u samu završnicu i poznato je koje će se četiri selekcije boriti za medalje.
U polufinalnim mečevima sastaće se Nemačka i Finska (petak, 16.00), odnosno Turska i Grčka (petak, 20.00).
Prema prikazanom u dosadašnjem toku šampionata, Nemci su apsolutni favoriti za trofej, a tako nešto misle i kladionice, te je kvota na to da će ova reprezentacija osvojiti pehar tek 1,70.
Košarkaška reprezentacija Nemačke Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, MAXIM THORE/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia
Ipak, nešto se pitaju i ostale selekcije - drugi favorit Turska sa kvotom 4,00 zatim Grčka sa kvotom 4,50 i najveći autsajder Finska na koju je kvota čak 19.
Šta vi mislite, ko će osvojiti trofej na Eurobasketu 2025?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...
Anketa
Ko će osvojiti trofej na Eurobasketu 2025?
