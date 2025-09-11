Slušaj vest

Eurobasket 2025 stigao je u samu završnicu i poznato je koje će se četiri selekcije boriti za medalje.

U polufinalnim mečevima sastaće se Nemačka i Finska (petak, 16.00), odnosno Turska i Grčka (petak, 20.00).

Prema prikazanom u dosadašnjem toku šampionata, Nemci su apsolutni favoriti za trofej, a tako nešto misle i kladionice, te je kvota na to da će ova reprezentacija osvojiti pehar tek 1,70.

Košarkaška reprezentacija Nemačke Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, MAXIM THORE/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, nešto se pitaju i ostale selekcije - drugi favorit Turska sa kvotom 4,00 zatim Grčka sa kvotom 4,50 i najveći autsajder Finska na koju je kvota čak 19.

Šta vi mislite, ko će osvojiti trofej na Eurobasketu 2025?! Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će osvojiti trofej na Eurobasketu 2025?

 BONUS VIDEO:

Izjava Luke Dončića posle poraza od Nemačke Izvor: Kurir