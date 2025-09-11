Slušaj vest

Nikolić veruje da bi Pešić trebalo da preuzme odgovornost za neuspeh na Evropskom prvenstvu i da, nakon šokantnog ispadanja u osmini finala porazom od Finske, podnese ostavku.

Podsetimo, prethodno je poručio da mu je žao srpske košarke, a da je učinak na Eurobasketu "bruka".

"Ima odgovornosti, ima morala. Bez obzira, da ništa nije kriv, pa moraš da podneseš ostavku. Ja sam naučio jednu rečenicu od profesora Ace Nikola koji nas je sve naučio od posla. On je govorio 'Kad se dobije utakmica, igrači su je dobili. Kad se izgubi utakmica, trener je kriv'. Morao je da podnese ostavku, odmah, ako imaš imalo morala", rekao je Nikolić prilikom gostovanja na televiziji "Una".

Podsetio je na situaciju nakon neuspeha na prethodnom Eurobasketu.

"Šta znači da ne podnosiš ostavku do 30. septembra, da ti istekne ugovor? Cela nacija je nezadovoljna. Prošli put kad smo izgubili od Italijana na Evropskom prvenstvu, nije ni došao sa ekipom. To mu treba zameriti. Moraš da dođeš sa ekipom, da objasniš novinarima zašto je bio neuspeh. Treba da snosiš posledice. To niko nije uradio, ide dalje".

Žali za odlaskom Aleksandra Đorđevića iz reprezentacije.

"Ne znam što je Saša Đorđević otišao sa mesta selektora. Saša ima bolje rezultate nego Pešić. Trenutno, sada. Saša Đorđević, Saša Obradović su legende koje su zaslužile da budu u reprezentaciji", rekao je Nikolić.

Nikolić insistira na tome da je vreme za promenu na poziciji selektora.

"Šta mislite, da treba da se produži? Da li ste vi normalni? Treba još četiri godine da mu damo da vodi? Normalno da ima nekih drugih trenera. On kaže 'Niko nije hteo da uzme'. Svako bi uzeo, ali nisu mogli od tebe jer smo mislili da ćeš ti najbolje napraviti taj posao. A nisi ga napravio. Najbolje da mu produžimo ugovor još četiri godine".

Ko bi mogao da zameni Pešića?

"Hoćete da kažete da je Pešić na silu ostao? Pa nije na silu ostao. Ne treba reći da je otišao, pa se vraća, mi ga molimo. Imamo druge trenere, nije samo on trener. Umro je Aca Nikolić, umro je Tito. Dajte malo da budemo realni. Pa ima neko drugi, Đorđević, Obradović, Džikić, Alimpijević... Mlađi treneri, za neke je još rano. Ima mnogo trenera koji bi želeli da uzmu reprezentaciju. Imamo čak i u NBA jednog trenera, Rajakovića", poručio je Nikolić.

