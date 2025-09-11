ZAŠTO SE NIKOLA JOKIĆ NE SLIKA SA DECOM? Odgovor je mnoge iznenadio...
Nikola Jokić – zvezda kao nijedna druga. Specifičan, ne uklapa se u šablon velikih zvezda. Izuzetno skroman, ali sa nekim stvarima na kojima bi definitivno mogao da poradi.
Mnogo puta je Nikola u prethodnih mesec dana bio na meti obožavatelja i onih kojima je idol – to mu nije prijalo. Prosto ne voli taj vid pažnje i nije spreman na „druženje“.
Taj vid slave Jokić nije nešto s čim se najbolji košarkaš sveta uspešno nosi. Bar kada kroči na evropsko tlo.
Zašto?
Kratko i jasno: nema obavezu.
U Americi je drugačija situacija jer ugovor sa Denverom vuče i brojne obaveze van terena.
Ovakav vid ponašanja izazvao je velike polemike. Dok su neki potpuno na strani Jokića i razumeju što neće da se slika i deli autograme, drugi ga osuđuju i kažu da njegova obaveza da izađe u susret najmlađima kada ga zamole za sliku.
Glasajte u našoj anketi i kažite nam u komentarima vaše mišljenje: Da li je Jokić u pravu sa ovakvim razmišljanjem?
