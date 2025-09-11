Slušaj vest

Nikola Jokić – zvezda kao nijedna druga. Specifičan, ne uklapa se u šablon velikih zvezda. Izuzetno skroman, ali sa nekim stvarima na kojima bi definitivno mogao da poradi.

Mnogo puta je Nikola u prethodnih mesec dana bio na meti obožavatelja i onih kojima je idol – to mu nije prijalo. Prosto ne voli taj vid pažnje i nije spreman na „druženje“.

Taj vid slave Jokić nije nešto s čim se najbolji košarkaš sveta uspešno nosi. Bar kada kroči na evropsko tlo.

Zašto?

Kratko i jasno: nema obavezu.

U Americi je drugačija situacija jer ugovor sa Denverom vuče i brojne obaveze van terena.

Ovakav vid ponašanja izazvao je velike polemike. Dok su neki potpuno na strani Jokića i razumeju što neće da se slika i deli autograme, drugi ga osuđuju i kažu da njegova obaveza da izađe u susret najmlađima kada ga zamole za sliku.

Glasajte u našoj anketi i kažite nam u komentarima vaše mišljenje: Da li je Jokić u pravu sa ovakvim razmišljanjem?

Anketa Da li je Jokić u pravu sa ovakvim razmišljanjem? Nije, trebalo bi da izađe u susret obožavaocima 60.53% Jeste, zbog čega bi se slikao ako već nema obavezu? 39.47%

