Velika bura podigla se u javnosti nakon četvrtfinalnog duela između Slovenije i Nemačke.

Slovenija je završila učešće na Eurobasketu, pošto je u četvrtfinalu posle neizvesne završnice poražena od Nemačke rezultatom 99:91.

Pružili su Slovenci sjajan otpor aktuelnom šampionu sveta, imali su +9 na minut pre kraja treće deonici, međutim, Nemačka je serijom 12:0 uspela da preokrene rezultat i posle neizvesne završnice stigne do plasmana u polufinale Eurobasketa.

Slovenci su se posle meča obrušili na sudije, jer smatraju da su direktno uticali na ishod utakmice. Brojni igrači Slovenije imali su problem sa ličnim greškama - Alen Omić i Aleksej Nikolić ranije su završili meč zbog pet ličnih, a Krampelj, Murić, Horvat i lider tima Luka Dončić imali su po četiri faula.

Tokom čitave utakmice Luka je vodio rat sa arbitrima. Nakon prvog prigovora dobio je tehničku, a gotovo čitavo drugo poluvreme igrao sa četiri lične greške, što je bio ozbiljan problem za Sloveniju.

Besneli su Slovenci i nakon meča. Psovao je Luka arbitre, selektor Sekulić ih je jurio po terenu, a iskusni Omić žestoko isprozivao - smatrali su da su da direktno uticali na ishod meča. Da je suđenje bilo krajnje tendenciozno, posebno u završnici meča, smatra i veći deo košarkaške javnosti koja je stala na stranu Dončića i družine.

Međutim, ima i onih koji likuju zbog poraza Slovenaca i odaju priznanje arbitrima na sjajno odrađenom poslu.

Reč je o prvim komšijama, Hrvatima. Posle likovanja njihovog komentatora u prenosu uživo zbog dosuđene tehničke Dončiću, portal "Jutarnji.hr" objavio je tekst pod naslovom:

"Ne, Slovenci nisu pokradeni! Svestan je toga i Dončić, iako je pokazivao sudijama da su primili novac".

Novinar Tvrtko Puljić analizirao je suđenje na meču i istakao da je Nemačka apsolutno zasluženo odnela pobedu.

U uvodnom delu teksta hrvatski novinar konstatovao je da je suđenje na FIBA takmičenjima mnogo bolje nego u periodu kada su pravdu na utakmicama delile evroligaške sudije.

"Od 2017. godine, od kada na velikim takmičenjima ne idu evroligaške sudije, bilo je tu svakakvih arbitraža, ali nije se dogodilo ono ključno. U nekoj važnijoj utakmici - sudije nisu odredile pobednika. To je veliki napredak od vremena kada su "sudili najbolji. Ti najbolji, oni iz Evrolige, imali su u prošloj sezoni Evrolige i do deset utakmica u kojima su direktno odlučili pobednika. E sad, jesu li bolji oni koji više znaju pa vole da ukradu ili oni koji znaju manje i greše, ali bez tendencije? Ne znam za vas, ali uvek bi radije ove koji manje znanju..."

Usledile su kritike na Dončićevo ponašanje.

"Jeste, utakmica protiv Nemačke je otišla u krivom smeru kada je Luka Dončić već u drugom minutu dobio tehničku. Kaže on da ju je dobio jer je viknuo: "Alo". I u pravu je, sigurno je viknuo "Alo", ali je zaboravio da je rekao još svašta i da je gestikulirao kao da mu je neko odneo NBA prsten u zadnjem posedu sedme utakmice. Pazite, to je bilo u drugom minutu?", piše Hrvat.

"Dončić je u tom trenutku želeo da uspostavi autoritet najveće zvezde na terenu, ali sudije mu nisu dopustile", dodao je autor teksta.

On ističe da je i sam Luka na kraju priznao poraz.

"Ljut sam, sto posto ljut. Mogao sam više u poslednjoj četvrtini, fokusirao sam se na šuteve, mogao sam bolje u ključnim trenucima, nisam donosio prave odluke", citira Dončićevu izjavu i konstatuje da je Slovenija upravo zbog toga izgubila meč.

Sudijama zamera samo to što su tokom meča menjali kriterijum

"Pri tome ne mislim na različit kriterijum u odnosu na obe ekipe, jer toga nije bilo. Problem je bio što se nisu držali ujednačenog kriterijuma u intenzitetu prekršaja tokom svih 40 minuta. Nego je bilo i ovako i onako. Srećom po njih, kada su odlučili da sviraju svaki kontakt, radili su to na obe strane, kada su puštali, isto tako".

Tuljić tvrdi da su menjali kriterijum jer su želeli da zaštite Luku.

"Znali su da Dončić ima četiri prekršaja u 23. minutu i znali su da će ispasti skandal ako ga izbace prerano iz igre. Šta god da učini. Pa su po malo počeli puštati, nakon što su svirali svaki kontakt. Onda su opet, u poslednja tri minuta, odlučili sve da sude".

Osvrnuo se i na veliki broj slobodnih bacanja koje je Nemačka izvela na ovom meču.

"Nemačka jeste šutirala 37 bacanja, a Slovenija 25, ali bilo je to iz razloga štosu Slovenci bili fizički inferiorni i morali su da se spašavaju faulovima od nemačkih naleta, pa su napravili 31 u odnosu na nemačkih 24."

Usledio je i zanimljiv zaključak.

"Jesu li sudije pokrale Sloveniju? Nisu. Slovenci su izgubili iz razloga koje je naveo Luka Dončić. I zato što su, iako su grozno šutirali, Denis Šruder trojkom iz kornera, jednom iz devet pokušaja, i Franc Vagner dugom dvojkom iz driblinga, pogodilikad je trebalo. Slovenci nisu".

"Sudije nisu šutirale. Samo oni." zaključio je hrvatski novinar.

