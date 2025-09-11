Slušaj vest

Eurobasket 2025 stigao je u samu završnicu i poznato je koje će se četiri selekcije boriti za medalje.

U polufinalnim mečevima sastaće se Nemačka i Finska (petak, 16.00), odnosno Turska i Grčka (petak, 20.00).

1/5 Vidi galeriju Ko će biti MVP Eurobasketa 2025?! Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia, Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Tandem iz Nemačke

Denis Šruder i Franc Vagner motor su selekcije Nemačke.

Šruder je do sada prosečno beležio 20,1 poen, 3,3 skoka i 5,9 asistencija, te je imao neke zaista nestvarne partije.

Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Vagner je imao još bolji učinak od 21 poena, 5,7 skokova i 3,9 asistencija, te je ovaj tandem nosio Nemačku do polufinala.

Foto: Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Alperen Šengun

Turska mašina i dželat Srbije iz grupne faze Eurobasketa 2025. Odigrao je maestralan meč protiv "orlova", ali isti nivo drži tokom čitavog šampionata. Prosečno ima dabl-dabl 21,6 poena i 10,9 skokova, a uz to ima i 7,1 asistenciju po meču. Deluje da je veoma blizu MVP trofeja.

1/13 Vidi galeriju Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lauri Markanen

Motor reprezentacije Finske Lauri Markanen igra fenomenalno tokom čitavog šampionata. Prosečno je beležio 24,7 poena, 7,9 skokova i 2,9 asistencija po utakmici i nema dileme da može do MVP trofeja, ali će za tako nešto morati da napravi još jednu senzaciju i sruši Nemce u polufinalu. Najmanje.

1/6 Vidi galeriju Lauri Markanen Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Esra Bilgin / AFP / Profimedia, FIBA

Janis Adetokumbo

Za kraj kandidata, najbolji igrač Grčke - Janis Adetokumbo. Prosečno je beležio 29,8 poena, devet skokova i 3,6 asistencija i ako Grci doguraju do finala ima realne šanse da osvoji MVP trofej.

Janis Adetokumbo na Eurobasketu Foto: Nicholas Muller / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Na ovoj listi nema igrača koji su obeležili šampionat, a nažalost su eliminisani. Na toj listi nema dileme - prvo mesto zauzima Luka Dončić i prava je šteta što Slovenci nisu u polufinalu jer bi imao najveće šanse za MVP trofej.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić na Eurobasketu 2025 Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia, FIBA, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za kraj, glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima - ko će po vama biti MVP Eurobasketa 2025?

Anketa Ko će biti MVP Eurobasketa 2025? Niko od navedenih, MVP će biti neko šesti 100% Janis Adetokumbo 0% Alperen Šengun 0% Lauri Markanen 0% Denis Šruder 0% Franc Vagner 0%

