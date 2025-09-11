PETORICA VELIČANSTVENIH! Ovo su glavni kandidati za MVP trofej na Eurobasketu: Dželati Srbije, tandem iz Nemačke i nestvarni Janis! Kome u ruke ide pehar?!
Eurobasket 2025 stigao je u samu završnicu i poznato je koje će se četiri selekcije boriti za medalje.
U polufinalnim mečevima sastaće se Nemačka i Finska (petak, 16.00), odnosno Turska i Grčka (petak, 20.00).
Nemci su favoriti da osvoje trofej, odmah za njima skoro podjednake šanse daju se Turskoj i Grčkoj, dok je Finska totalni autsajder. Pored borbe za prvo mesto, čeka nas i bitka za MVP trofej, a u najuži krug kandidata ušlo je sledećih pet košarkaša - tandem iz Nemačke, Denis Šruder i Franc Vagner, turska mašina Alperen Šengun, motor reprezentacije Finske, Lauri Markanen i najbolji igrač selekcije Grčke, Janis Adetokumbo.
Tandem iz Nemačke
Denis Šruder i Franc Vagner motor su selekcije Nemačke.
Šruder je do sada prosečno beležio 20,1 poen, 3,3 skoka i 5,9 asistencija, te je imao neke zaista nestvarne partije.
Vagner je imao još bolji učinak od 21 poena, 5,7 skokova i 3,9 asistencija, te je ovaj tandem nosio Nemačku do polufinala.
Alperen Šengun
Turska mašina i dželat Srbije iz grupne faze Eurobasketa 2025. Odigrao je maestralan meč protiv "orlova", ali isti nivo drži tokom čitavog šampionata. Prosečno ima dabl-dabl 21,6 poena i 10,9 skokova, a uz to ima i 7,1 asistenciju po meču. Deluje da je veoma blizu MVP trofeja.
Lauri Markanen
Motor reprezentacije Finske Lauri Markanen igra fenomenalno tokom čitavog šampionata. Prosečno je beležio 24,7 poena, 7,9 skokova i 2,9 asistencija po utakmici i nema dileme da može do MVP trofeja, ali će za tako nešto morati da napravi još jednu senzaciju i sruši Nemce u polufinalu. Najmanje.
Janis Adetokumbo
Za kraj kandidata, najbolji igrač Grčke - Janis Adetokumbo. Prosečno je beležio 29,8 poena, devet skokova i 3,6 asistencija i ako Grci doguraju do finala ima realne šanse da osvoji MVP trofej.
Na ovoj listi nema igrača koji su obeležili šampionat, a nažalost su eliminisani. Na toj listi nema dileme - prvo mesto zauzima Luka Dončić i prava je šteta što Slovenci nisu u polufinalu jer bi imao najveće šanse za MVP trofej.
