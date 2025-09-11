Luka Dončić

Slušaj vest

Koliko je samo priče o Luki Dončiću ovih dana u Rigi. Slovenački as, prvo je ime Evropskog prvenstva i pažnja koju je privlačio bila je enormna… Kako na terenu, tako i van njega.

Krenimo od pozitivnih stvari. Dončić je “bacao magiju” na parketima. Prvo u Katovicama, a zatim i prestonici Letonije. Bilo je uživanje gledati Luku kako ubacuje 20 poena Italiji za četvrtinu, kako pogađa iz nemogućih pozicija, kako ga je u nekim momentima nemoguće zaustaviti, kako od prosečnih igrača Slovenije pravi moćnu reprezentaciju…

Eurobasketu je neophodan Dončić. On čini ovo takmičenje privlačnijim za gledanje, podiže temperaturu na tribinama, pruža ono zbog čega navijači dolaze u dvoranu – magiju.

To je svetla strana Luke. Ona druga, kod mnogih ljubitelja košarke, poništava sve ovo... Naime, Dončićevo ponašanje na terenu je krajnje problematično. Od prve sekunde protesti kod sudija, potpuni fokus na arbitrima, komentarisanje apsolutno svake odluke i nešto što debelo prevazilazi granicu dobrog ukusa.

I onda dođemo do toga da mu arbitri u drugom minutu utakmice dodele tehničku grešku.

Pogrešno. Od strane njih, ali i samog Luke koji nikako ne uspeva da namesti glavu samo na košarku. Upravo zbog toga, mnogi ga ne vole. Potrebno je naći sredinu i meru. Kako arbitri da se postave prema Luku, tako i on da se kontroliše kada je u pitanju priča sa sudijama.

Takmičenje bi bilo siromašno bez Dončića i igrača koji su približno njegov kalibar. Ionako je nivo Eurobasketa u konstatnom padu...

