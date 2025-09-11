Slušaj vest

Pred veliki obračun dva ljuta rivala, jedan od vodećih igrača Grčke Kostas Slukas priznao je da ima tremu uoči velikog polufinala Eurobasketa.

Čovek koji je dvocifren broj puta igrao na fajnal-foru Evrolige, odigrao 426 utakmica u elitnom takmičenju i osvojio je četiri titule, sada kaže da je pred njim najveća utakmica u karijeri.

"Imam najveći izazov u karijeri pred sobom. Tokom leta sam naporno radio i jedva da sam odmarao sa porodicom, jer sam verovao da ovaj tim može daleko da dogura. Imati Vasilisa Spanulisa kao trenera daje nam sigurnost i samopouzdanje, ne potcenjujući prethodne trenere", rekao je Slukas za grčke medije.

"Mislim da smo svi mentalno spremni jer su nas prethodni porazi ostavili s ožiljcima u sećanju, a postoji i veliko iščekivanje pred sutrašnji meč, koji će biti najveći u mojoj karijeri".

Zanimljivo je da je pored svih titula u Evroligi, Grčkoj i Turskoj, Slukas nikada nije igrao polufinale sa reprezentacijom.

"Osećam se pomalo neiskusno u ovakvim utakmicama. Prvi put igram polufinale sa reprezentacijom. Pokušaću da ostanem fokusiran. Nećemo se skrivati iza reči, ovo je veoma velika utakmica".

Za njega će meč biti posebno interestan jer će na drugoj strani biti Ergin Ataman, njegov trener iz Panatinaikosa.

"Ergin je sjajan trener, to sam mnogo puta rekao. U poslednjih 10 godina, on je najbolji po broju osvojenih titula. Napravio je veoma jak tim sa talentovanim igračima i njegov uticaj je ogroman. Biće nam potrebno 40 minuta fokusa i malo sreće".