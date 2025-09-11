Slušaj vest

Ergin Ataman je komentarisao kako najbolji igrač Grčke – Janis Adetokumbo, poprilično zaštićen od strane sudija.

"Nema pravila o tri sekunde u reketu u odbrani i video sam da je napravio dosta ofanzivnih faulova. Možete dosuditi faul Janisu kada ga fauliraju, ali mislim i da kada prodire, ako napravi ofanzivni faul, to takođe treba svirati, jer sam u prethodnoj utakmici video mnogo, mnogo takvih situacija. Dakle, i to je moja mentalna strategija", deo je izjave selektora Atamana.

Na tu izjavu mu je odgovorio Spanulis.

"U redu, ovo smo i očekivali od trenera Atamana. Ataman je sjajan trener. On to isto radi već godinama, pokušava da utiče na razmišljanje ljudi. Ja to nisam rekao da bih na nekog uticao. Rekao sam to zato što je to realnost. Hajde svi zajedno da sednemo i gledamo utakmice, pa da vidimo koliko faulova Janis ne dobije, koliko ih je nesportskih, i koliko je napravio u napadu", rekao je Vasilis Spanulis i dodao:

"Ne mislim da Janis prolazi nekažnjeno kada su u pitanju ofanzivni faulovi. Naprotiv, često mu sviraju faulove koji nisu ispravni. Sećamo se i situacije protiv Španije, kada je dosuđen ofanzivni faul iako je defanzivac bio unutar polukružne zone – što po pravilima ne bi smeo da bude. Taj trenutak je bio posebno važan za tok utakmice. Zato smatram da mu se češće dosuđuju faulovi u napadu nego što je realno, dok s druge strane ne dobija faulove koje zaslužuje, s obzirom na svoj stil igre. Janis igra izuzetno agresivno, stalno ide ka košu, a pri tom ga dva ili tri protivnička igrača neprestano vuku za ruke", zaključio je Spanulis.