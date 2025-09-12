Slušaj vest

Košarkaši Grčke i Turske večeras od 20 časova igraju u Rigi meč polufinala Eurobasketa.

Okršaj velikih rivala imao je izuzetno zanimljivu uvertiru.

Uoči meča iskusni Ergin Ataman započeo je mali psihološki rat sa arbitrima. Jasno je Turčinu da je Janis Adetokumbo najveća pretja njegovom timu, pa je rešio da izvrši pritisak na sudije.

Upozorio je unapred arbitre da budu pažljivi, da obrate pažnju na njegove kretnje u napadu i da mu sviraju faulove svaki put kada ih napravi.

"U NBA ima dosta prostora za penetraciju u napadu, za napad, Janis je u tome najbolji, ali u Evropi je drugačije. Nema pravila za defanzivne tri sekunde i video sam da je napravio dosta ofanzivnih faulova. Treba svirati faul na Janisu kada ga neko faulira, ali takođe i kada on krene u prodor i kada udari protivnika. Protiv Litvanije sam video previše njegovih faulova u napadu", rekao je Ataman.

Janis Adetokumbo na Eurobasketu Foto: Nicholas Muller / SOPA / Sipa Press / Profimedia

Osvrno je Turčin i na jednu izjavu svog kolege Vasilisa Spanulisa, koji se u grupnoj fazi žalio da Janis dobija manje slobodnih bacanja od Šenguna, Dončića i ostalih NBA asova.

"Hoću da kažem kako je Vasilis ne samo tehnički potkovan, već i mentalno, jako je pametan. Mnogo smo puta razgovarali u prošlosti i verujem da je dosta naučio i od mene, pogotovo na mentalnom planu. Na Kipru je tokom grupne faze govorio kako Janis dobija manje slobodnih bacanja od Šenguna, Dončića i Jokića, a on je protiv Litvanije imao 16 penala", rekao je Ataman.

Njegove izjave nisu iznenadile selektora Grčke, kaže da je ovako nešto i očekivao od Atamana.

"U redu, očekivali smo ovo od trenera Atamana. On je sjajan trener i ovo radi mnogo godina, pokušava da utiče na ljudske umove. Ja ništa nisam rekao da bi uticao na nekoga, nego zato što je istina. Hajde da sednemo i pogledamo utakmice i vidimo koliko faulova dobija Janis. Koliko nesportskih i ofanzivnih faulova je dobio", kaže Spanulis i dodaje:

"Ne mislim da se izvlači sa ofanzivnim faulovima. Mnogo puta su mu svirani faulovi koji to nisu. Videli smo jedan takav u ključnom trenutku meča sa Španijom. Tako da mislim da mu se svira više ofanzivnih faulova nego što bi trebalo s obzirom na njegov stil igre. Janis je jako agresivan košarkaš koji napada obruč, a onda ga dvojica ili trojica drže za ruke".

