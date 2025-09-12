Slušaj vest

Danas su na programu mečevi polufinala na Eurobasketu u Rigi.

Najpre se od 16 časova sastaju Nemačka i Finska, a u večernjem terminu od 20 časova očekuje nas prava poslastica i duel Turske i Grčke.

Što se tiče prvog polufinala, Nemci su apsolutni favoriti, te je kvota na njih 1.20, dok se trijumf Finske plaća koeficijentom 7.00.

Kada je reč o drugom polufinalu, uloga tek blagog favorita je pripala selekciji Turske - 1.90, a kvota na pobedu Grčke je 2.10.

Ko će biti MVP Eurobasketa 2025?!

Do sada su reprezentacije Nemačke i Turske najviše pokazale i sa svih sedam pobeda plasirale se u polufinale.

Grčka sa Janisom Adetokumbom takođe igra odlično i doživela je samo jedan, potpuno nebitan poraz od Bosne i Hercegovine.

Finska je nažalost po reprezentaciju Srbije najprijatnije iznenađenje šampionata i niko ne sme da ih otpiše pred duel sa Nemcima.