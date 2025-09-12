Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske je savladala Grčku sa 94:68, u okviru polufinala Eurobasketa i tako se plasirala u finale.

U redovima Turske je najbolji bio Erdžan Osmani sa 28 poena, šest skokova i dve asistencije - odigrao je utakmicu karijere!

Ko je Erdžan Osmani?

Rođen je 4. avgusta 1998. godine u Bajram Kuriju na severu Albanije, ali je od 2021. godine redovan član selekcije Turske. Prve košarkaške lekcije Osmani je naučio u Prizrenu, u klubu Junior 06, te su ga primetili Turci i tada je krenuo njegov uspon. Kada je dobio dozvolu da zaigra za Tursku, Savez te zemlje se oglasio sledećim rečima:

- Erdžan Osmani je uključen u široku lepezu igrača koji su obukli dres našeg nacionalnog tima. Osmani će uz dozvolu FIBA obući dres našeg nacionalnog tima i takmičiće se u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2023. godine kao i na Evropskom prvenstvu 2022 - pisalo je u saopštenju.

Sa 15 godina je došao Erdžin Osmani u Tursku gde je prvo nastupao za Bandirmu i tu je igrao do 2020. godine. Pošto se dokazao u nižim ligama Turske zaigrao je prvo za Bešiktaš, a onda je za Darušafaku, odakle je stigao u Efes.