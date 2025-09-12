Slušaj vest

Košarkaši Turske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Rigi.

Turska je u drugom polufinalnom meču Eurobasketa savladala Grčku rezultatom 94:68.

Ekipa Ergina Atamana će se u nedelju (20.00) u velikom finalu sastati sa Nemačkom koja je u prvom meču polufinala savladala Finsku 98:86.

Trofejni turski trener je u potpunosti nadmudrio kolegu na drugoj klupi Vasilisa Spanulisa i Turska je zabeležila neočekivano laku pobedu.

Ataman je bio prezadovoljan posle meča.

"Počeli smo utakmicu veoma agresivno i odigrali sjajnu odbranu pa stekli samopouzdanje i kontrolu nad utakmicom. Zaustavili smo pikenrol i Janisa, pa smo ga udvajali i branili čak i sa trojicom ponekad. Imati plan je jedno, a odigrati agresivno je do igrača koji su verovali u plan i mnogo se trudili da odigraju ovu odbranu jer je ovo bila jedna od najboljih odbrana koje sam ikada video na ovakvom turniru. Grčka je sjajan tim, imaju odličan napad, a kada smo Osmana koristili na krilu protiv Janisa, jer je Janis uglavnom napolju i on je pogodio prvi šut spolja što je otvorilo teren za ostale igrače. Svi su odigrali sjajno, pa smo zbog toga došli do velike pobede. Nama ovo nije dosta, borićmo se za zlato."

Osmani je odigrao sjajnu utakmicu i u potpunosti nadigrao Janisa.

"Pričali smo pre utakmice, čak i na pres konferenciji, da ćemo igrati agresivno protiv Janisa. Odmaknite mu se unazad. Zabranite da prilazi reketu. To smo uspeli sa Šengunom i Osmanijem. Kada god bi napao Osmanija mi bismo pomogli sa Šengunom. Ovo nije NBA, ako zatvorite reket i otvorite pa zatvorite i igrate agreisvno, neće biti teško da se odbranite. Odigrali smo odličnu odbranu protiv Janisa, ne znam da li sam Efesu učinio uslugu jer će sada NBA timovi juriti Osmanija. Bio je pametan i agresivan",

Šengun nije pogađao, ali je bio sjajan na skoku i deljenju lopti.

"Promašio je neke šuteve sa niskog posta, ali njegov karakter je takav da on pogađa koševe i deli asistencije. Voli da ima tripl-dabl, voli da koristi višak i deli dodavanja. Šengun je možda najbolji dodavač u NBA ligi, kada pričamo o centrima. Grci su probali da ga udvoje i onda je izbacivao pas napolje i odigrao za tim."

Sledi finale sa Nemcima...

"Pobedili smo veliki tim. Grčka je za mene jak tim sa sjajnim rosterom. Ako me pitate za plan, to je da se naspavamo i da sa asistentima spremam plan za Nemačku. Sada idem da se odmorim i naspavam i da budem spreman za sutra jer još ništa nismo spremali pošto nam je ovo bila krucijalna utakmcia i odigrali smo je odlično.", zaključio je Ataman.