Košarkaši Turske plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u Rigi.

Turska je u drugom polufinalnom meču Eurobasketa savladala Grčku rezultatom 94:68.

Grčka je neočekivano pretrpela pravu katastrofu, a svoje impresije posle meča izneo je trener grčke Vasilis Spanulis.

"Čestitam Turskoj jer su odigrali bolje, a mi smo odigrali najlošije i imali mnogo izgubljenih, nismo imali dobru energiju i to može svakome da se desi. Ponosan sam na igrače a sada moraju da se fokusiraju na sledeću utakmcu. to nam je najvažnija utakmica na turniru."

Svestan je Spanulis gde su grešili.

"Primili smo preko 20 poena sa strane pomoći kada smo previše pomagali. Imali smo preko 20 izgubljenih poseda i koncentracija nije bila tu, mnogo toga smo prodali. Bila je ovo naša najlošija utakmica i meni je to u redu. Moramo dalje jer sledi najvažnija utakmica za našu zemlju."

Polufinale Eurobasketa 2025: Grčka - Turska Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Grčku očekuje  borba za bronzu.

"NIsmo razočarani. Imamo meč za treće mesto. Oni su bili bolji i pokušaćemo da se odmorimo jer nam je potrebno mnogo energije za taj meč. Igramo protiv FInske koja je veoma dobar tim i našoj zemlji ova utakmica mnogo znači."

Pohvalio je Tursku.

"Oni su pogodili mnogo šuteva spolja, Šengun je odlično dodavao loptu, imaju sjajne bekove sa odličnom odbranom i veliki su u petorkama. Lepo igraju na liniji dodavanja pa su nam zaustavili protok lopte i iznudili izgubljene lopte. Dobri su u napadu, odličan su tim, a ovo su najbolje ekipe u Evropi i oni su večeras bili mnogo bolji od nas."

Grci utučeni posle poraza u polufinalu Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić