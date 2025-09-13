Slušaj vest

Turska je izborila plasman u finale Eurobasketa, pošto je u polufinalu demolirala selekciju Grčke rezultatom 94:68.

Jedan od najboljih u timu Ergina Atamana bio je bivši NBA as i aktuelni košarkaš grčkog Panatinaikosa - Džedi Osman.

Iako je njegov nastup bio pod ogromnim znakom pitanja zbog povrede zgloba koju je doživeo u četvrtfinalu protiv Poljske, Osman je stisnuo zube, izašao na teren i odigrao sjajan meč. Zabeležio je 17 poena i po tri skoka i asistencije.

Ko je Džedi Osman?

Turski reprezentativac ima interesantnu biografiju. Rođen je u Ohridu, otac mu je iz Turske, a majka iz Novog Pazara. Dobro govori srpski, a u više navrata je isticao da voli Partizan i da je tokom karijere imao poziv crno-belih da postane njihov član.

- Moja mama je iz Srbije, iz Novog Pazara. Od malena znam za Partizan, igrao sam dosta puta protiv njih. Imaam simpatije prema njima. Bili smo u kontaktu prošlog leta na kraju sam odlučio da dođem u Grčku. Najveći faktor je bio Ataman, kog znam dugo godina. Blizu sam kuće, sat vremena avionom mi je potrebno do Istanbula. To je to, ali volim Partizan... - rekao je Džedi Osman u jednom intervjuu za "Mozzartsport".

Osman je tokom rane karijere devet godina živeo u Sarajevu i igrao za Bosnu.

Tečno govori naš jezik, pa je tokom Eurobasketa sve izjave za naše medije davao na srpskom jeziku.

Pre tri godine je napravio pravu feštu na svom venčanju. U rodnom Ohridu je oženio čuvenu tursku glumicu Ebru Šahin, a tokom spektakularnog slavlja mogli su se čuti i narodnjaci. Jedna od pesama koja je mogla da se prepozna je "Ramo, Ramo druže moj", ali u turskoj verziji.

Bilo je i pevanja na srpskom, pa je tako uveče u kafani Džedi zajedno sa prijateljima i suprugom zapevao hit Halida Bešlića "Miljacka".

Osman je košarkašku karijeru započeo u Efesu, a 2017. godine napravio je veliki korak prelaskom u NBA ligu, gde je najviše vremena proveo u Klivlendu, a jednu sezonu u San Antoniju. Međutim, kada je shvatio da mu u najjačoj ligi sveta više nema dovoljno prostora, odlučio je da se vrati u Evropu, gde je izbor pao na Panatinaikos.

