Selektor naše košarkaške reprezentacije, Svetislav Pešić, otkrio je šta je rekao igračima nakon šokantne eliminacije u osmini finala Eurobasketa.

Reprezentacija Srbije doživela je veliki neuspeh na Eurobasketu. Orlovi su u Rigu otišli kao glavni favoriti za zlato, a takmičenje su završili već na startu nokaut faze. Iznenađenje veka napravila je selekcija Finske, koja je savladala našu reprezentaciju u osmini finala rezultatom - 92:86.

Nakon debakla u Rigi selektor našeg tima Svetislav Pešić najavio je odlazak. U intervjuu koji je dao za "Politiku" saopštio je da više neće biti selektor reprezentacije i da će pomoći predsedniku Nebojši Čoviću u izboru njegovog naslednika.

Otkrio je Pešić i detalje poslednjeg govora koji je održao igračima u svlačionici nakon bolnog poraza od Finske.

"Kada dolaziš da budeš trener reprezentacije, ne odlučuješ samo ti, već pre svega, u ovom slučaju, odgovorni u KSS. Ja ne odlučujem ko će da voli srpsku košarku i reprezentaciju, ali odlučujem o tome gde ću da budem i šta ću da radim", počeo je Pešić.

"Moja komunikacija sa igračima uvek je bila do kraja otvorena, uz apsolutno uzajamno poštovanje. Kada se izgubi, desilo se. Kako dalje? Ne smeju se poremetiti međuljudski odnosi. Ti odnosi moraju svakog dana da se neguju i treniraju. Tako se gradi i razvija ekipa, bez obzira na uspehe ili poraze", dodao je iskusni stručnjak.

Otkrio je Pešić i šta je poručio igračima u svom poslednjem obraćanju u svlačionici.

"Pre nego što smo se rastali rekao sam im: kada pobedite, onda dobijete čestitke, pre svega od najbližih, a kada izgubimo i ne ostvarimo naše snove, ja vas i dalje prihvatam kao svoje prijatelje i nikada vam ništa neću zameriti, jer znam da ste želeli najbolje. Rekao sam im i to da je teško nositi odgovornost i pritisak javnosti koji se stvara pred ovako značajna takmičenja, ali da taj pritisak ima i pozitivnih strana. On te tera da bolje treniraš, da povećaš posvećenost i odgovornost prema sebi i ekipi", kaže Pešić i dodaje:

"Za kraj sam im poručio da kada sledeći put budu pozivani, moraju da znaju, kada završe svoje obaveze prema klubovima, apsolutni prioritet treba da im budu njihovo zdravlje i posvećenost reprezentaciji Srbije".

Usledila je reakcija igrača.

"Oni su ustali i aplaudirali ovim mojim rečima", otkrio je Pešić u razgovoru za "Politiku".

