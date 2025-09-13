Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije doževela je brodolom na Eurobasketu.

Ispraćeni su Orlovi sa velikim očeivanjima u Rigu, a vratili su se pognutih glava. Takmičenje su završili u osmini finala, pošto su doživeli šokantan poraz od selekcije Finske.

Nakon debakla na najvećem udaru našao se selektor našeg tima Svetislav Pešić, koji je u košarkaškoj javnosti označen kao najveći krivac za neuspeh u Rigi.

U intervjuu koji je dao za "Politiku" iskusni stručnjak prokomentarisao je brojne kritike sa kojima se suočio nakon neuspeha na Evropskom prvenstvu.

Pešić je istakao da ga ne pogađaju kritike ljudi do kojih mu nije stalo.

"Bez adekvatne stručne analize, razni, nazovi stručnjaci plasiraju u javnost da je uspeh samo zlato, a verovatno bi svaki drugi uspeh, osvajanje srebrne ili bronzane medalje, bio neuspeh. Nema analitičke, objektivne i stručne procene kvaliteta naših protivnika. Nažalost, uspešni stručnjaci i bivši vrhunski igrači ne dobijaju priliku da kreiraju javno mnjenje. Uglavnom oni neuspešni, koji nemaju kapaciteta da kreiraju pozitivan pristup, bave se samo neuspehom i utrkuju se u tome ko će bolje da kritikuje, omalovažava uspešne i izmišlja njihove izjave", kaže Pešić i dodaje:

"Ti neuspešni analitičari, stručni konsultanti i "tviter novinari" ne mogu čak ni na analitički način da objasne uspeh, a takođe ni neuspeh", oštar je bio selektor.

